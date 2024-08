Kupujesz na Allegro? Pilny komunikat. Lepiej się zapoznaj

Kto by nie chciał dostać iPhone’a za kilka kliknięć na stronie internetowej? Przestępcy liczą na to, że znajdzie się wielu chętnych i próbują złapać naiwnych, wykorzystując rozpoznawalność Allegro.

Fałszywe konkursy to jeden ze sposobów przestępców na wyciągnięcie od nas pieniędzy. By uwiarygodnić takie ataki, oszuści podpierają się znanymi markami – w tym przypadku Allegro – i kuszą cenną nagrodą, która dla wielu stanowi przedmiot marzeń – na przykład iPhonem.

iPhone 14 Pro Max za kilka kliknięć

Przed nowym przekrętem przestrzega firma CyberRescue. Przestępcy rozsyłają wiadomości, namawiając w nich do udziału w konkursie, w którym można wygrać iPhone 14 Pro Max za jedyne 9 zł. Musimy odpowiedzieć na kilka krótkich pytań dotyczących zadowolenia z korzystania z serwisu Allegro. Oprócz tego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, a także adresu e-mail.

Na tym jednak nie koniec. W kolejnych krokach należy wpisać w formularzu adres i numer telefonu. Po podaniu wszystkich tych informacji musimy jeszcze wpisać dane karty, aby opłacić koszt przesyłki.

Choć przekręt wydaje się oczywisty, przestępcy wiedzą, że zawsze ktoś się na to złapie. Stosują przy tym dobrze znane sztuczki socjotechniczne, np. presję czasu. Skorzystanie z okazji wymaga szybkiego działania, bo inaczej przepadnie. Oczywiście po przekazaniu swoich danych ofiara nie ma co liczyć na obiecywanego iPhone’a. To od początku do końca oszustwo.

Mamy tutaj do czynienia z całkowitym oszustwem, w którym wszystkie kroki miały prowadzić nas do miejsca podania danych karty. Podane informacje dostaną się prosto w ręce oszustów, a tym samym mogą zostać sprzedane dalej, co zwiększy ilość niechcianych, spamowych wiadomości i prób wyłudzeń. Wpisanie numeru karty płatniczej może doprowadzić do włączenia na koncie płatnej subskrypcji, która cyklicznie będzie pobierać pieniądze

– ostrzega Elwira Charmuszko z CyberRescue.

Widząc takie zachęty do udziału w konkursie, najlepiej od razu je ignorować. Nikt nie rozdaje iPhone’ów za wypełnienie ankiety, zawsze są to próby oszustwa. Jeżeli przestępcy reklamują się w mediach społecznościowych, np. na Facebooku, to takie fałszywe reklamy należy od razu zgłaszać do administratorów portalu, by je usunięto. W przypadku e-maili najlepiej oznaczyć wiadomość jako spam i usunąć.

