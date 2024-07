Nowy atak na pieniądze Polaków. Nie tylko cię okradną, ale też oskarżą

W czasie wakacji oszuści mają wyjątkowo dużo okazji na naciąganie Polaków. CERT Polska donosi o kolejnym pomyśle na wyciągnięcie z nas pieniędzy – chodzi o przekręt „na fałszywy bilet”.

Wakacyjny wypoczynek to czas, gdy oszuści zbierają szczególnie bogate plony. Dotyczy to przekrętów na Booking.com i inne platformy turystyczne, ale lato to także czas festiwali, koncertów czy imprez sportowych. Przestępcy także i tu znaleźli dla siebie pole do popisu.

Oszuści grasują na grupach na Facebooku

CERT Polska odkrył właśnie nowe wektor ataków – podszywanie się pod stronę AleBilet, jednego z największych dystrybutorów biletów w Polsce. Jak w większości podobnych oszustw, wszystko zaczyna się na Facebooku, choć tym razem naciągacze grasują na grupach.

Sezon koncertów i imprez sportowych oszuści wykorzystują podszywając się pod AleBilet. Poprzez grupy na Facebooku nawiązują kontakt z osobami zainteresowanymi zakupem biletu, oferując go w doskonałej cenie. Dalej jest podstawiona strona i bilet wyglądający wiarygodnie

– ostrzega CERT Polska.

Specjaliści z CERT Polska opisują, jak zazwyczaj wygląda mechanizm tego przekrętu. Ktoś szuka wejściówki na koncert lub wydarzenie sportowe. Na grupie FB zamieszcza informację o tym, że chciałby odkupić taki bilet. Już po chwili dostaje kilka wiadomości z ofertami sprzedaży wstępu w bardzo atrakcyjnej cenie. Jedna z nich pochodzi od sympatycznej starszej pani, inna od chłopaka w koszulce klubu sportowego – nie wyglądają na oszustów. Niestety, można bardzo łatwo się naciąć, korzystając z takich ofert.

Z grupy na Facebooku ofiara przekierowywana jest na stronę internetową, która do złudzenia przypomina platformę AleBilet. Wszystko sprawia wrażenie pełnego bezpieczeństwa – na stronie po wybraniu oferty widoczne są opcje zakupu biletu czy karnetu, a po chwili użytkownik przenoszony jest do fałszywej bramki PayU, gdzie może wybrać płatność za pomocą systemu BLIK.

Po zakończeniu transakcji ofiara otrzymuje nawet mail z biletem na wydarzenie. Wejściówka nie wzbudza żadnych podejrzeń. O tym, że jest fałszywa, nabywca dowiaduje się dopiero podczas próby wejścia na wydarzenie. To z kolei może się wiązać z oskarżeniem o próbę oszustwa – a więc kolejnymi nieprzyjemnościami.

CERT Polska zwraca uwagę, że ten przekręt nie jest prosty do rozpoznania, bo czasami fałszywą stronę od oryginalnej dzieli tylko jedną literka w adresie, a w emocjach łatwo to przeoczyć. Sygnałem, który powinien wzbudzić wątpliwości, jest to, że oszuści na fałszywych bramkach proponują wyłączność płatności przez BLIK – a w rzeczywistości tych metod powinno być kilka.

Kiedy sprzedawca wysyła nam link do konkretnej oferty, zanim potwierdzimy zakup i przejdziemy do płatności, w drugim oknie przeglądarki spróbujmy wyszukać ofertę na stronie pośrednika. Czy ona na pewno tam jest?

– radzi CERT Polska.

