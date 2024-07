Cyberoszustwa w sieci: CERT Orange podsumował półrocze

CERT Orange Polska każdego dnia walczy z cyberoszustwami, chroniąc miliony klientów przed zagrożeniami czyhającymi na nich w sieci. Pomarańczowa CyberTarcza działa, byś Ty mógł spać spokojnie.

W pierwszym półroczu 2024 roku, CERT Orange Polska zablokował ponad 130 tysięcy domen używanych przez cyberoszustów do wyłudzeń danych lub pieniędzy. Największe zagrożenie stanowiły fałszywe oferty inwestycyjne oraz oszustwa "na kupującego".

Fałszywe Inwestycje i oszustwa "na kupującego"

CyberTarcza w sieci Orange okazała się bardzo skutecznym narzędziem ochronnym, blokując dostęp do złośliwych stron internetowych. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku, ponad 3 miliony klientów Orange próbowało wejść na strony stworzone przez oszustów. Aż 70% tych prób dotyczyło stron z fałszywymi inwestycjami, które kusiły obietnicami szybkiego zarobku oraz reklamami nieistniejących giełd zamieszczanych w mediach społecznościowych.

Blisko 52% zablokowanych przez CERT Orange Polska domen dotyczyło fałszywych ofert inwestycyjnych, natomiast około 26% stanowiły oszustwa „na kupującego”. Ten rodzaj oszustwa polega na przesyłaniu linków do fałszywych stron płatności pod pretekstem odbioru pieniędzy za rzekomo zakupiony przedmiot.

Fałszywych ofert z inwestycjami jest coraz więcej. Zanotowaliśmy ponad 35% wzrost liczby stron internetowych wykorzystujących tę metodę w porównaniu do ubiegłego roku. W tym samym czasie zaobserwowaliśmy spadek liczby domen związanych z oszustwami „na kupującego”, co może wynikać z przejścia przestępców na inne, bardziej dochodowe scenariusze.

– powiedział Robert Grabowski, szef CERT Orange Polska

Bezpieczne wakacje

Wakacje to okres wzmożonej aktywności internetowych przestępców. Jak co roku, pojawiają się oszustwa związane z ofertami pakietów wakacyjnych, kwater, hoteli oraz zniżek na bilety lotnicze. CERT Orange Polska odnotował znaczący wzrost liczby fałszywych domen podszywających się pod znane serwisy rezerwacyjne, próbujących wyłudzić dane do kart płatniczych pod pozorem wakacyjnych rezerwacji.

Bądźmy czujni i ostrożni, nie działajmy emocjonalnie, bo wtedy łatwo wpaść w socjotechniczną pułapkę. Superokazje zawsze powinny wzbudzić nasze podejrzenia.

– dodał Robert Grabowski

Wsparcie dla internautów

Internauci mogą liczyć na wsparcie ekspertów z CERT Orange Polska. Wiadomości budzące wątpliwości można przesyłać na adres [email protected] lub SMS-em na numer 508 700 900. Takie działania mogą przyspieszyć blokadę potwierdzonych stron phishingowych i pomóc w ochronie innych użytkowników Internetu. Warto też śledzić bieżące ostrzeżenia na stronie cert.orange.pl oraz na koncie @CERT_OPL w serwisie X (dawniej Twitter).

Zobacz: Pracownicy salonów Orange nie ogarniają. Spróbuj przenieść numer

Zobacz: Jesteś w Orange? Czekają na ciebie darmowe gigabajty

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Orange

Źródło tekstu: Orange