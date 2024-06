Zapamiętaj te numery telefonów. Mogą uratować komuś życie

Na sezon wakacyjnych wyjazdów Plus poleca swoją aplikację Ratunek, stworzona dzięki współpracy służb ratowniczych. Można z niej korzystać na smartfonach każdego operatora. Operator przypomina też ważne numery telefonów.

Plus od ponad 20 lat wspiera ochotnicze służby ratownicze – TOPR, GOPR, WOPR i MOPR finansując szkolenia, oferując sprzęt ratunkowy oraz wsparcie technologiczne na wielu płaszczyznach. Dzięki tej współpracy powstał Zintegrowany System Ratownictwa, który monitoruje najczęściej odwiedzane regiony turystyczne i umożliwia komunikację z ratownikami.

Plus poleca aplikację „Ratunek”

Plus wraz ze służbami ratowniczymi stworzył aplikację, która zwiększa bezpieczeństwo, nawet w ekstremalnych sytuacjach. Aplikacja Ratunek poza tym, że wysyła sygnał SOS, udostępnia także ratownikom lokalizację potrzebującego pomocy oraz aktualny stan baterii telefonu.

Największą zaletą aplikacji jest bezpośrednie połączenie z najbliższym Centrum Koordynacji, co gwarantuje szybkie i skuteczne wdrożenie działań ratunkowych. Wystarczą tylko trzy kliknięcia, aby uratować komuś życie. Dyspozytorzy, przyjmując zgłoszenie, mają również dostęp do informacji na temat stanu zdrowia osoby poszkodowanej, jeśli takie dane zostały podane w aplikacji. To cenne szczegóły, które mogą wpłynąć na podejmowanie decyzji w trakcie akcji ratunkowej.

Aplikacja Ratunek jest dostępna dla użytkowników wszystkich sieci komórkowych. Można ją pobrać zarówno na urządzenia z systemem Android, jak i iOS.

Zapamiętaj te numery

Plus przypomina, że oprócz aplikacji warto znać i zapisać dwa dedykowane numery ratunkowe do Centrów Koordynacji Ratownictwa, zarówno wodnego:

601 100 100,

jak i górskiego:

601 100 300.

Są dostępne przez cały rok, 24 godziny na dobę. Są to numery alarmowe i powinny być używane jedynie w przypadku zagrożenia. Nieuzasadnione blokowanie linii alarmowej, może uniemożliwić kontakt z ratownikami osobom, które w tym czasie mogą potrzebować pilnej pomocy.

