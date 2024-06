Ten smartfon właśnie wszedł do Plusa. Dostaniesz go od 1 zł na start

Plus poszerza portfolio urządzeń o kolejny model smartfona marki Infinix – Infinix Note 40 Pro 12/256GB. Urządzenie sprzedawane jest z zestawem akcesoriów, obejmującym m.in. szybką ładowarkę przewodową 70 W oraz szkło ochronne na ekran.

Infinix Note 40 Pro to smartfon o wyglądzie i niektórych funkcjach jak z flagowców, ale dostępny za przystępną cenę. Został wyposażony w ekran AMOLED o przekątnej 6,78 cala Full HD+ 120 Hz. Moc do pracy dostarcza układ MediaTek Helio G99 Ultimate. Wspiera go 12 GB RAM, a na aplikacje i własne pliki użytkownik otrzymuje 256 GB pamięci wewnętrznej.

Na obudowie telefonu znalazły się podwójne głośniki z dźwiękiem od JBL zapewniające symetryczny dźwięk 360 stopni. Infinix Note 40 Pro jest wyposażony w główny aparat 108 Mpix (f/1.8, PDAF, OIS), któremu pomagają: aparat makro 2 Mpix (f/2,4) oraz czujnik głębi 2 Mpix (f/2.4). Do zdjęć selfie wykorzystamy aparat 32 Mpix.

Energię do pracy dostarcza akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem 70 W (do 50% w 20 minut) i bezprzewodowym ładowaniem magnetycznym 20 W. Wszystkim dyryguje Android 14 z interfejsem XOS 14.

marzec 2024 190 g, 7.75 mm grubości 12 GB RAM 256 GB - 108 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix + 32 Mpix 6.78" - AMOLED (1080 x 2436 px, 393 ppi) MediaTek Helio G99 Ultimate, 2,20 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

Zobacz nasz test: Infinix Note 40 Pro ma (prawie) wszystko, czego potrzebujesz (test)

Smartfon jest sprzedawany w zestawie z akcesoriami – ładowarką przewodową 70 W z kablem, szkłem hartowanym na ekran, słuchawkami przewodowymi oraz etui MagCase, umożliwiającym wygodne przyczepienie smartfona do ładowarki magnetycznej.

W ofercie sieci Plus Infinix Note 40 Pro 12/256 GB dostępny jest za 1 złoty na start i w 12 ratach po 116,50 zł/mies. Łącznie jest to kwota 1399 złotych.

Trzy abonamenty w cenie jednego

Dla Klientów, którzy kupią smartfon, Plus przygotował coś specjalnego – Mistrzowską Ofertę, w ramach której można zyskać m.in. trzy abonamenty w cenie jednego, za 99 zł miesięcznie przez 2 lata z rabatami, z pakietem aż 750 GB do wspólnego korzystania. W ramach oferty klienci zyskują również nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz dostęp do usługi All In Streaming w prezencie na 6 miesięcy.

Zobacz: Infinix Note 40: piękny ekran AMOLED i ładowanie indukcyjne w super cenie (test)

Zobacz: Infinix Note 40 – teraz cała seria ma paski BMW

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Plus

Źródło tekstu: Plus, opracowanie własne