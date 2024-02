Żabka wymusi od ciebie numer telefonu. Nowe zasady od 1 marca

Nie masz przypisanego numeru telefonu do swojego konta w aplikacji Żappka? W takim razie zostaniesz wykluczony z programu lojalnościowego.

Żappka to aplikacja sklepu Żabka, która pozwala zbierać punkty (żappsy), które później można wymieniać na nagrody. Cieszy się ona dużym powodzeniem. Jednak sklep właśnie wprowadza wymóg, który może nie spodobać się części użytkowników. Bez numeru telefonu zostaniesz wykluczony z programu lojalnościowego — informują Wiadomości Handlowe.

Żappka tylko z numerem telefonu

Żabka od jakiegoś czasu starała się różnymi środkami nakłaniać użytkowników aplikacji Żappka do dodania numeru telefonu do swojego konta. Były to między innymi różnego rodzaju ograniczenia czy też banery wyświetlane wewnątrz aplikacji.

Z tym już koniec. Od 1 marca sieć wprowadza twarde zasady. Bez numeru telefonu zostaniesz wykluczony z programu lojalnościowego i nie będzie mógł zbierać żappsów.

Informacja została potwierdzona przez przedstawiciela sieci Żabka. Od 1 marca aplikacja Żappka będzie wymagała podania numeru telefonu. Bez tego praktycznie nie da się korzystać z aplikacji. Zostanie wyłączona możliwość zbierania punktów lojalnościowych i wymieniania ich na nagrody.

Wymóg podania numeru telefonu przy zakładaniu nowego konta w aplikacji Żappka obowiązuje od 3 stycznia 2024 roku. Został wprowadzony w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa użytkowników i ich kont, między innymi poprzez dodatkowy sposób weryfikacji oraz kanał bezpośredniej komunikacji z klientem. Użytkownicy aplikacji zyskują więc jeszcze więcej atrakcyjnych, personalizowanych ofert i funkcjonalności.

- informuje biuro prasowe Żabki.

Jednocześnie sklep informuje, że każdy będzie mógł do niego wrócić, ale tylko wtedy, gdy poda swój numer.

