Żabka daje nowy sposób na darmowe żappsy. Zajrzyj do aplikacji

Żabka zakończyła testy nowej funkcji, a właściwie gry dostępnej w aplikacji mobilnej dla klientów. Żabu dostępne jest już dla wszystkich użytkowników aplikacji Żappka. Biorąc udział w zabawie, można zdobyć darmowe żappsy, zniżki i inne nagrody.

Pomysł na wirtualną żabę Żabu powstał już parę miesięcy temu, ale dotąd pozostawał w fazie testów. Jak tłumaczy Żabka, projekt to efekt badań przeprowadzonych wśród użytkowników aplikacji Żappka – to oni brali udział w tworzeniu postaci Żabu. Testowa wersja gry trafiła do 5 tys. graczy w grudniu 2022, a teraz jest już dostępna dla wszystkich klientów korzystających z Żappki.

Żabu: dostaniesz darmowe żappsy, produkty i zniżki na zakupy

Żabu to wirtualna żaba, która ma około 4 cm wzrostu. Uwielbia jabłka, częste prysznice i przede wszystkim… lubi grać w gry.

Wykonane w animacji 3D Żabu reaguje na zachowania klienta. Rozwija się i zdobywa kolejne poziomy, w zależności od dokonywanych przez gracza zakupów, również tych realizowanych dzięki zebranym na koncie punktom lojalnościowym – żappsom.

Gra polega na hodowli i regularnej opiece nad stworzoną przez siebie postacią Żabu. Po osiągnięciu wybranych poziomów na graczy czekają skrzynki z nagrodami – darmowe żappsy, produkty i zniżki na zakupy. Ci, którzy przejdą wszystkie 100 poziomów i ukończą grę, otrzymają niespodziankę.

Wierzymy, że Żabu będzie hitem zarówno wśród starszych, jak i młodszych fanów gier, dostarczy naszym klientom rozrywki, a przy okazji będzie też nowoczesnym narzędziem komunikacji naszej oferty

– wyjaśniał pomysł gry Dino Metaxas, director of digital acceleration w Żabka Polska.

Opracowanie gry poprzedziły badania wśród użytkowników aplikacji Żappka – najwyżej ocenianym przez nich pomysłem było właśnie wdrożenie gry (aż 85% wskazań). Badania miały także na celu wyselekcjonowanie funkcji, które są najbardziej atrakcyjne dla klientów sieci – respondenci bardzo wysoko ocenili grywalizację. W trakcie testów pytano również o optymalny wygląd gry oraz jej nazwę. Aż 80% użytkowników z grupy docelowej wybrało Żabu.

Mobilna aplikacja Żappka została udostępniona prawie cztery lata temu, w maju 2019 r. Jak podaje Żabka, pobrało ją już ponad 10 milionów osób, a obecnie liczba użytkowników wynosi ponad sześć milionów. Żappkę można pobrać w sklepach mobilnych Google Play, Apple App Store i Huawei AppGallery.

