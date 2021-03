YouTube Shorts - TikTok dorobił się groźnego rywala

YouTube rzuca wyzwanie TikTokowi i udostępnia swój nowy format filmów - Shorts - szerokiemu gronu użytkowników. Na razie wyłącznie w USA - na resztę świata przyjdzie czas później.

Po tym, jak TikTok szturmem zawojował Internet, należało się spodziewać, że wkrótce znajdą się chętni, by rzucić mu wyzwanie. Jednym z nich jest Google, które już we wrześniu zeszłego roku uruchomiło pierwsze testy YouTube Shorts - swojego nowego formatu treści do złudzenia imitującego chińskiego rywala. Pozwala on użytkownikom na publikowanie krótkich, maksymalnie 15-sekundowych pionowych filmów z wybranym podkładem muzycznym.

Nowy format podczas pierwszej fazy testów cieszył się olbrzymią popularnością, a krótkie filmiki odtwarzane były nawet po 3,5 miliarda razy dziennie, jednak na jego dalszą ekspansję przyszło nam czekać kilka miesięcy. Na szczęście w końcu coś drgnęło. Funkcja została wreszcie udostępniona na terenie Stanów Zjednoczonych i stopniowo trafia do kolejnych użytkowników.

A co z resztą świata? Cóż, reszta świata musi uzbroić się w cierpliwość. Google póki co milczy na temat planów ekspansji YouTube Shorts na inne rynki, choć można podejrzewać, że nastąpi to już niebawem.

Źródło zdjęć: Unsplash

Źródło tekstu: XDA-Developers