YouTube sprawdza świetną funkcję. Warto za nią zapłacić

Google sprawdza świetną funkcję w aplikacji YouTube. Jeśli oglądasz filmy głównie na telefonie, nie możesz jej przegapić!

YouTube pozwala oglądać filmy na ekranach o przeróżnych proporcjach i możliwościach wyświetlania koloru. Jeśli proporcje ekranu telefonu różnią się od filmu, pozwala nawet powiększyć obraz, by zajmował całą dostępną powierzchnię. Jest tylko jeden problem – większość filmów oglądamy na tak małych ekranach, że nie widać na nich szczegółów. Tekst na slajdach, sport, drobne elementy w tutorialach czy skomplikowane plansze informacyjne są zwyczajnie nie do odczytania na ekranach naszych smartfonów.

YouTube testuje powiększanie filmów

Jeśli Tobie też brakuje detali, sprawdź nową funkcję eksperymentalną: powiększanie wideo. YouTube sprawdza, czy przyjmie się możliwość „zoomowania” na fragment kadru filmu podczas oglądania. Na razie YouTube proponuje powiększenie dwukrotne, ale może się na tym nie skończyć. W końcu jest tam coraz więcej materiałów 4K i większych, które nawet w dużym powiększeniu zachowają szczegóły.

Testowana funkcja prezentuje się następująco:

Dwukrotne powiększenie filmu nie jest funkcją, która pojawi się znienacka w Twojej aplikacji mobilnej. Google zdecydował, że dostęp do niej będą mieli tylko abonenci YouTube Premium. Innymi słowy, możliwość testowania zoomu to jedna z korzyści płynących z abonamentu. Najważniejszą jest oczywiście brak reklam w filmach. Poza tym YouTube Premium pozwala odtwarzać media, gdy aplikacja działa w tle na smartfonie i daje możliwość ściągania filmów na urządzenie.

Testy potrwają do 1 września. Na razie nie wiemy, jakie będą jej dalsze losy. Przypuszczam jednak, że to tylko kwestia czasu, aż powiększanie wideo trafi na stałe do aplikacji YouTube'a. Na pewno się przyda w materiałach edukacyjnych i informacyjnych.

