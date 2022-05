Google uśmierca kolejną usługę. Zniknie w sierpniu

Google już niedługo zamknie kolejną usługę. W sierpniu pożegnamy się z YouTube Go.

Google słynie z wielu rzeczy. Jedną z nich jest to, że firma co chwilę uruchamia nowe usługi oraz projekty tylko po to, by po chwili je uśmiercić. Już niedługo podobny los spotka YouTube Go. Aplikacja przestanie działać w sierpniu 2022.

YouTube Go zniknie w sierpniu

Czym jest YouTube Go? To lżejsza wersja aplikacji YouTube dedykowana budżetowym telefonom z Androidem. Była pozbawiona części funkcji, dzięki czemu lepiej działała na urządzeniach o słabszej specyfikacji oraz w przypadku kiepskiej jakości połączenia internetowego.

Jak tłumaczy zespół YouTube w oficjalnym komunikacie, zapotrzebowanie na tego typu wersję aplikacji ma być dzisiaj znacznie mniejsze niż w 2016 roku, kiedy zadebiutowała. W związku z tym zadecydowano o jej zamknięciu. Dotychczasowi użytkownicy YouTube Go zachęcani są, by w to miejsce skorzystać ze standardowej aplikacji lub przeglądarki internetowej.

Źródło zdjęć: Sergei Elagin / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Google