WhatsApp może zostać zakazany w całym kraju. Szefa to nie obchodzi

Jeśli władza spróbuje zmusić nas do wyłączenia szyfrowania, zrezygnujemy ze swojej dalszej działalności, oświadcza szef WhatsAppa, Will Cathcart.

WhatsApp jest w tym momencie najpopularniejszym komunikatorem na świecie, ale wkrótce miliony ludzi mogą stracić do niego dostęp. Konkretniej rzecz ujmując, chodzi o osoby znajdujące się na terenie Wielkiej Brytanii. Dlaczego? Bo tamtejsze władze procedują właśnie nową Ustawę o Bezpieczeństwie w Sieci, która w dotkliwy sposób uderza w internetowe komunikatory.

Szef WhatsAppa, Will Cathcart, podczas swej wizyty w UK wprost zakomunikował, że jeśli rządzący swego podejścia nie zliberalizują, to komunikator zniknie – donosi „The Guardian”. Jak czytamy, głównym problemem jest to, że ustawa uderza w podstawową cechę komunikatora – szyfrowanie.

Brytyjskie władze chcą na właścicieli komunikatorów, takich jak właśnie WhatsApp, zrzucić odpowiedzialność za treści nieodpowiednie, w tym związane z przemocą czy seksualnym wykorzystywaniem dzieci. Co za tym idzie, rząd usiłuje wymusić regularny monitoring oraz moderację czatów, na co WhatsApp, jak przekonuje, zgadzać się nie zamierza.

Spór jest tym bardziej palący, że w razie narzucenia moderacji WhatsApp musiałby zrezygnować z jednej ze swych flagowych cech, szyfrowania end-to-end. Tymczasem władza zdaje się być nieugięta i grozi właścicielowi komunikatora, spółce Meta, karami sięgającymi 4 proc. rocznego obrotu. Rzecz jasna, firma mogłaby ich nie zapłacić, ale wtedy musi liczyć się z całkowitym usunięciem z brytyjskiego rynku.

Cathcart odwiedził Wielką Brytanię, by przekonywać polityków, że proponowane przez nich rozwiązania są zbyt radykalne. Co dokładnie z tej podróży wyszło, nie wiadomo. Ale światełkiem w tunelu jest, że kształt ustawy ma być raz jeszcze przedyskutowany latem tego roku. Niewykluczone więc, że władza jednak ustąpi.

Źródło zdjęć: BigTunaOnline / Shutterstock

Źródło tekstu: The Guardian, oprac. własne