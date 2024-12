WhatsApp z nową funkcją. Znów będzie lepiej rozmawiać

WhatsApp jest od jakiegoś czasu skoncentrowany na nieustannym poprawianiu komfortu życia użytkownków. Niedawno wprowadził bardzo przydatną funkcję, a teraz jeszcze ją ulepszył.

WhatsApp wprowadza kolejną aktualizację 2.24.26.6. To nic innego, jak funkcja szybkiego odpowiadania na wiadomości głosowe.

WhatsApp umożliwia użytkownikom odpowiadanie na wiadomości wideo bezpośrednio przed dotknięcie nowego przycisku odpowiedzi. Usprawnia to cały proces interakcji i ułatwia podrzymywanie angażujących konwersacji. Najnowsza funkcja to dodatkowe usprawnienie komunikacji w indywidualnych oraz grupowych czatach. Wprowadza jeszcze szybszą możliwość odpowiadania na wiadomości głosowe. WhatsApp wprowadził nowy przycisk obok notatek głosowych, umożliwiający natychmiastowe nagrywanie i wysyłanie odpowiedzi głosowych. Przycisk ten, pojawia się tylko wtedy, gdy użytkownik zaczyna odsłuchiwać wiadomość głosową. Jest to bardzo intuicyjne i wygodne - nie ma konieczności przechodzenia dalej lub ręcznego inicjowania odpowiedzi, jak to było do tej pory.

fot. WABetaInfo

Teraz, za pomocą jednego kliknięcia, użytkownik może nagrać swoją odpowiedź, co nie zaburza płynności rozmowy. Odpowiedź będzie też zawsze powiązana z oryginalną wiadomością głosową, co także usprawnia cały proces interakcji.

Funkcję docenią z pewnością ci, którzy całą swoją komunikację opierają na wiadomościach głosowych i często odpowiadają bezpośrednio na wiadomości głosowe.

Funkcja ta jest dostępna już dla niektórych testerów wersji beta, którzy zainstalowali najnowszą aktualizację WhatsApp na Androida. W nadchodzących tygodniach funkcja ta będzie udostępniana większej liczbie użytkowników.

Źródło zdjęć: Tatiana Diuvbanova / Shutterstock.com

Źródło tekstu: WabBetaInfo