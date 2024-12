WhatsApp z nowością, która nie pozwoli ci zapomnieć

WhatsApp szykuje nowość dla wszystkich użytkowników komunikatora. Aplikacja wkrótce nie pozwoli nam zapomnieć.

Testy nowej funkcji trwały już od września, ale teraz na dobre pojawiła się ona w wersji beta aplikacji. Wciąż nie jest jeszcze dostępna w stabilnej wersji WhatsAppa, ale to już tylko kwestia czasu aż wszyscy użytkownicy komunikatora będą mogli z niej korzystać. O co konkretnie chodzi?

Nowość w WhatsApp

WhatsApp wprowadza funkcję przypomnień. Niestety, nie działa to jak kalendarz, gdzie sami ustawiamy sobie co i kiedy ma nam aplikacja zasygnalizować. W tym przypadku komunikator będzie przypominał o najważniejszych wiadomościach i zmianach statusów, które nam umknęły. Nowość znajduje się w ustawieniach w sekcji powiadomień, więc jeśli ktoś nie chce z niej korzystać, to nie musi.

To jakie przypomnienia będziemy otrzymywać, ma zależeć od specjalnego algorytmu. Ten ma określać, z którymi osobami najczęściej wchodzimy w interakcje i na tej podstawie decydować, które wiadomości lub zmiany statusów mają być dla nas najważniejsze. Na ten moment nie ma możliwości decydowania w tej kwestii samemu.

Co ciekawe, obliczenia algorytmu są przechowywane tylko i wyłącznie na urządzeniu. Nic nie jest zapisywane w chmurze, więc każde przeinstalowanie WhatsAppa oznacza nowe obliczenia, a tym samym może wiązać się z pewnymi zmianami i innymi zachowaniami nowej funkcji.

Źródło zdjęć: DenPhotos / Shutterstock.com

Źródło tekstu: WABetaInfo