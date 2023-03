WhatsApp z genialną nowością. Nikt nie czekał, ale wielu skorzysta

WhatsApp doczekał się ciekawej aktualizacji, która wprowadza genialną nowość dla użytkowników komunikatora.

Najnowsza wersja aplikacji WhatsApp na system iOS została wzbogacona o nowość, która powinna spodobać się miłośnikom zdjęć i naklejek. Stało się to możliwe dzięki obsłudze iOS 16 API.

WhatsApp zrobi naklejki ze zdjęcia

WhatsApp w wersji 23.1.75 na iOS pozwala na tworzenie naklejek do wrzucania do rozmów bezpośrednio z naszych zdjęć. Nowe narzędzie pozwala wyodrębnić główny temat danej fotografii, czyli np. czyjąś twarz, aby stworzyć z tego naklejkę. Po wrzuceniu do rozmowy ta automatycznie zapisywana jest w naszej własnej kolekcji, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z niej w przyszłości.

To ciekawa funkcja, bo pozwala stworzyć całą kolekcję własnych naklejek, czy to z własnymi zdjęciami, czy też fotkami np. naszego zwierzaka. Dodatkowo jest to też duże ułatwienie, bo eliminuje konieczność korzystania z zewnętrznych aplikacji, jak odbywało się to do tej pory. Wszystko mamy w jednym miejscu i bezpośrednio w WhatsAppie. Co ważne, nowa funkcja jest dostępna tylko i wyłącznie dla iOS 16. Starsze wersje systemu nie otrzymają możliwości tworzenia naklejek ze zdjęć bezpośrednio w aplikacji komunikatora.

Źródło zdjęć: oasisamuel / Shutterstock, WABetaInfo

Źródło tekstu: Gizchina, WABetaInfo