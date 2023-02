WhatsApp kseruje Google. Nowa funkcja zaskoczy chyba każdego

Wszystko wskazuje na to, że do popularnego komunikatora trafi nowa funkcja, która może odmienić całkowicie jego oblicze. WhatsApp wprowadzi newsletter z personalizowanymi informacjami.

WhatsApp jest jednym z najpopularniejszych komunikatorów internetowych. Aplikacja stale jest ulepszana i rozwijana o kolejne funkcje. Wszystko wskazuje na to, że już teraz producent opracowuje zupełnie nowe i ambitne narzędzie. Mowa tu o Newsletterze, który będzie działał w podobny sposób do popularnego Google Discover, lecz w bardziej lokalnym wymiarze.

WhatsApp wprowadzi Newsletter

Jak informuje portal WABetaInfo, już teraz WhatsApp pracuje na stworzeniem Newslettera, choć nie wiadomo czy jest to finalna nazwa funkcji, czy może roboczy kod. Wiadomo natomiast, że jej głównym celem będzie wyświetlanie użytkownikom informacji i wygląda na to, że będzie umożliwiał jednemu podmiotowi wysyłać wiadomość do wielu subskrybentów tzw. komunikacja jednokierunkowa. Bedzie to dobry sposób komunikacji np. ze społecznością miasta lub fanami lokalnego klubu sportowego.

W oparciu o kilka wskazówek znalezionych w kodzie, biuletyny będą oddzielną i opcjonalną sekcją dostępną w zakładce Status. Będzie to również oddzielone od prywatnych czatów i nie wpłynie na kompleksowe szyfrowanie prywatnych wiadomości. Według WABetaInfo, same Newslettery nie będą objęte szyfrowaniem end-to-end.

Co więcej, w nowej zakładce nie zostanie wyświetlone nic, czego nie chcesz. Oznacza to, że dostaniesz wiadomości biuletynowe, dopiero gdy zasubskrybujesz jakiś podmiot. Przynajmniej początkowo nie będzie tam żadnych reklam. W dodatku treści mają wyświetlać się tam chronologicznie i nikt nie będzie faworyzowany.

Funkcja nadal jest w fazie rozwoju i nie wiadomo, kiedy wejdzie w życie. Jednak zanim trafi do wszystkich użytkowników WhatsAppa, dostęp do niej dostaną osoby zapisanie do programu beta testów.

