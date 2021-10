WhatsApp z poważnym błędem! Zobacz, jak nie stracić danych

WhatsApp od ponad roku zmaga się z problemem przywracania kopii z Dysku Google, a oficjalnego rozwiązania nie ma. Od czego są jednak dociekliwi użytkownicy.

Sprawa wcale nie jest trywialna, bo może dojść do sytuacji, w której kopia wiadomości przechowywana na Dysku Google będzie niemożliwa do przywrócenia. A jeśli nie dysponujesz danymi lokalnymi z powodu choćby tak prozaicznego jak wymiana smartfonu, to efektywnie stracisz całą swoją historię konwersacji.

O co chodzi? – zapytacie. Otóż niektórzy użytkownicy WhatsAppa, przywracając kopię z chmury, natrafiają na błąd powodujący zawieszenie się tego procesu przy 100 proc. na wskaźniku. Efekt jest taki, że backup, mimo iż teoretycznie sfinalizowany, nie zapisuje się w pamięci urządzenia. Co za tym idzie, nie da się z niego wyciągnąć danych, które ostatecznie przepadają.

Twórcy WhatsAppa zapewne doskonale wiedzą o tym błędzie, gdyż był on im wielokrotnie zgłaszany, ale poprawki nie ma. Za to rozwiązanie opublikował właśnie pewien użytkownik reddita.

WhatsApp i utrata kopii. Co zrobić?

Po pierwsze – odłączyć WhatsAppa od Dysku Google, co należy wykonać z poziomu ustawień tego drugiego w sekcji Zarządzaj aplikacjami.

Po drugie – usunąć WhatsAppa ze smartfonu, po czym wykorzystując dowolny menedżer plików, odnaleźć najbardziej aktualną bazę w folderze user/Android/Media/com.whatsapp/WhatsApp/Databases i zmienić jej nazwę na msgstore.db, nie ruszając przy tym rozszerzenia.

Po trzecie – ponownie zainstalować WhatsAppa, który po wykryciu utraty powiązania z Dyskiem Google spróbuje odbudować kopię lokalną. Dokładnie tę, której pobieranie nie mogło zostać wcześniej sfinalizowane.

Na zakończenie można oczywiście przywrócić też synchronizację z Google'em. I po strachu!

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Unsplash (Christian Wiediger)

Źródło tekstu: WABetaInfo, reddit