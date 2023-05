WhatsApp. Przeniesiesz historię na nowy smartfon bez chmury po drodze

Wysyłanie mediów przez WhatsApp jest wygodne, ale historia rozmów puchnie. W końcu trafi się problem: czas na nowy smartfon, a historii czatów nie da się przenieść, bo nie mieści się w chmurze.

WhatsApp ma wiele bolączek, a po latach korzystania z komunikatora wychodzi kolejna – im większa historia rozmów, tym trudniej znaleźć chmurę, w której się zmieści. Na przykład darmowe konto Apple ID daje dostęp do zaledwie 5 GB przestrzeni w iCloud, która będzie współdzielona także ze zdjęciami zrobionymi iPhone'em, kopiami zapasowymi ustawień i plikami z licznych aplikacji. Zapełnienie tych 5 GB to żadna sztuka. Użytkownicy Androida z kontem Google mają łatwiej, ale i tak proces jest czasochłonny i nie zawsze się udaje.

Jak więc przenieść historię WhatsAppa na inne urządzenie, ale uniknąć płacenia za większą pojemność chmury? To trudniejsze, niż powinno.

WhatsApp pozwoli przesłać czaty bez chmury

W testowych wersjach najpopularniejszego komunikatora już jest dostępna możliwość przeniesienia historii rozmów na inne urządzenie bez pośrednictwa Dysku Google. Analogiczna funkcja pojawiła się właśnie w wersji beta komunikatora dla systemu iOS. Widzą ją już niektóre osoby zapisane do programu TestFlight w App Store.

Portal WABetaInfo udostępnił zrzut ekranu, pokazujący interfejs migracji czatów. Poza możliwością zrobienia kopii zapasowej i eksportu, mamy też dostęp do transferu czatów na iPhone'a. Wystarczy, że na nowym smartfonie Apple zalogujesz się na swoje konto WhatsApp i zeskanujesz starym smartfonem kod QR z ekranu nowego smartfonu. Resztę aplikacja załatwi sama i nie ma przy tym potrzeby, by wysyłać cokolwiek do iCloud.

Na Androidzie działa to analogicznie. Tu również historia nie wędruje do chmury i nie trzeba dbać o ręczny eksport ze starego urządzenia i import na nowym.

Aktualizacja: GIF-y odtwarzane automatycznie

Kolejna nowość, jaka trafi niebawem do komunikatora WhatsApp, to możliwość automatycznego odtwarzania GIF-ów w widoku czatu. Zmiana pojawiła się właśnie w wersji beta komunikatora dla Androida. Co ciekawe, GIF zostanie odtworzony tylko raz – nie będzie skaczących, mrugających w kółko obrazków w oknie czatu. By obejrzeć animację ponownie, trzeba dotknąć wiadomość, w której została przysłana.

