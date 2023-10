WhatsApp dostanie super nowość, ale wielu nie skorzysta

WhatsApp oszczędzi przelogowywania osobom, które mają więcej niż jedno konto. Jest tylko jeden haczyk.

WhatsApp bywa frustrujący. Osoby używająca więcej niż jednego konta doskonale o tym wiedzą. Z powodu jego zabezpieczeń konto można powiązać z jednym tylko urządzeniem i odwrotnie – na jednym smartfonie można mieć tylko jedno konto. Te ograniczenia są stopniowo luzowane. WhatsApp umożliwił między innymi korzystanie z tego samego konta na różnych urządzeniach bez kombinowania.

Dwa konta, jeden telefon i jeden warunek

WhatsApp poinformował, że niebawem będzie można korzystać z dwóch kont na jednym smartfonie bez potrzeby przelogowania. Jaki jest haczyk? WhatsApp wiąże konto z numerem telefonu. No i niestety trzeba będzie mieć obie karty SIM w tym urządzeniu. Słychać plotki o możliwości rejestracji kont niezależnie od numeru telefonu, ale na razie jest, jak jest.

Oczywiście komunikator nie będzie wymagał, by karta była fizyczna i można skorzystać na przykład z dodatkowej karty eSIM. Nadal będzie to wymagało posiadania smartfonu, który radzi sobie z dwoma numerami. Zapowiadana nowość trafi w ciągu najbliższych tygodni do użytkowników.

Alternatywnie można spróbować obejścia. Nie jest to szczególnie wygodne, ale działa. Można bowiem używać standardowej aplikacji WhatsAppa do jednego konta, a do drugiego aplikacji WhatsApp Business.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Funstock / Shutterstock, WhatsApp

Źródło tekstu: WhatsApp