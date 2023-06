WhatsApp. Wyślij komuś taką wiadomość, a zepsujesz mu aplikację

WhatsApp jest jednym z najpopularniejszych komunikatorów internetowych. Żeby utrzymać swoją pozycję na czele stawki, deweloperzy muszą stale wprowadzać nowe funkcje i zmiany. Niestety, czasem wkradnie się jakiś błąd, który poważnie namiesza. Tak było tym razem. Wystarczy jedna wiadomość, by zawiesić aplikację na smartfony z systemem Androida.

PandyaMayur, specjalista od cyberbezpieczeństwa, poinformował na Twitterze o tym, że w najnowszej wersji WhatsAppa na smartfony z Androidem pojawił się poważny błąd. Wystarczy wysłać konkretną wiadomość do kogoś, by zablokować tej osobie aplikację. Problem dotyczy wersji 2.23.10.77.

Don't send this message(https://t.co/wKuoDv7bMr) to anyone chat.otherwise it will Crash WhatsApp(happened only in Android)if already send it than use WhatsApp web or desktop application to delete this.@WhatsApp @Meta #whatsappcrash #wamesettings #meta #bug pic.twitter.com/y0QATSWHiO