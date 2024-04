WhatsApp został popsuty. Problem dotyczy kierowców

WhatsApp i Android Auto przestały się dogadywać. Kierowcy znów mają problem.

Android Auto ma możliwość integrowania się z wieloma komunikatorami i odpowiadania na wiadomości z pomocą Asystenta Google w czasie jazdy, bez patrzenia na ekran. To świetne ułatwienie dla kierowców, którzy nie powinni sięgać po smartfon gdy prowadzą, ale jednak nie chcą przegapić ważnych informacji od rodziny i znajomych.

Integracja Android Auto z WhatsAppem – najpopularniejszym komunikatorem świata – przestała działać. Informacje o tym pochodzą z ostatnich kilku dni, z forum Google i z Reddita. Przestało działać także wysyłanie czasu przyjazdu z poziomu Map Google. Użytkownik jest informowany o wysłaniu wiadomości, ale tak naprawdę nic nie zostało wysłane. Zgłoszeń jest sporo, ale nie wszyscy użytkownicy mają ten problem.

Trzeba wziąć pod uwagę, że platforma złożona ze smartfonu z Androidem i samochodu kompatybilnego z Android Auto jest bardzo zróżnicowana, co sprzyja takim niekonsekwentnym awariom. Ponadto nie wygląda na to, by winna była konkretna wersja WhatsAppa czy Android Auto, a raczej zmiana ustawień aplikacji Google po stronie serwera.

Google przyjął tę informację i zapowiedział rozwiązanie problemu. Nie wiemy jednak, kiedy to może nastąpić. Niemniej jeśli ten problem dotyczy także Ciebie, jedynym wyjściem jest cierpliwe czekanie na poprawkę. I choć to kuszące, nie czytaj wiadomości na smartfonie gdy prowadzisz.

Źródło zdjęć: Roman Vyshnikov / Shutterstock

Źródło tekstu: 9to5Google, Forum Google, Reddit