WhatsApp przestanie działać na niektórych telefonach. Jakich?

Już jesienią 2022 roku WhatsApp zrezygnuje z dalszego wspierania kilku systemów operacyjnych, co w praktyce oznacza, że nie uruchomi się na działających na nich telefonach.

WhatsApp jako największy komunikator świata siłą rzeczy musi się wciąż rozwijać, a jednym z warunków stabilnego rozwoju jest, stety lub niestety, porzucanie rozwiązań przestarzałych. Tak też stanie się najbliższej jesieni, kiedy to, jak ogłosili twórcy, wstrzymane zostanie wsparcie dla systemów iOS 11 oraz iOS 10.

Konkretniej rzecz ujmując, zapowiadana aktualizacja pojawi się 26 października, a wraz z nią użytkownicy ww. OS-ów bezpowrotnie stracą możliwość korzystania z komunikatora WhatsApp.

Rzecz jasna z uwagi na politykę aktualizacji Apple nie ma problemu, by swojego iPhone’a zaktualizować do nowszej wersji systemu, włącznie z najświeższym iOS 15. Prawdziwe zmartwienie mają wyłącznie posiadacze tych modeli, które już update’y utraciły, a są to iPhone 5 oraz 5c.

iPhone 5 oraz 5c wkrótce bez WhatsAppa

Pierwszemu niebawem stukną 10. urodziny, drugi jest zaś tylko nieznacznie młodszy. Obiektywnie patrząc, nie ma więc powodów do darcia szat. Redakcja może jednak z doświadczenia powiedzieć, że nawet tak leciwe urządzenia cały czas mają w Polsce aktywnych użytkowników. Nie jest to wprawdzie duża grupa, ale mimo wszystko. Zwłaszcza w rodzinach, gdzie funkcjonuje schemat sobie kupię nowy, a dziadkom/rodzicom oddam obecny na donoszenie.

Z ciekawości, jak to wygląda na Androidzie? – zapytacie. Najstarszym Androidem, na którym WhatsApp oficjalnie działa, jest wersja 4.1. Jak na ironię, została ona wydana w roku premiery iPhone’a 5, 2012. Niemniej nie wiadomo przez jaki jeszcze okres ten stan zostanie zachowany.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: WhatsApp, oprac. własne