WhatsApp z ważną zmianą. Niektórym ułatwi życie

Już wkrótce do jednego z najpopularniejszych komunikatorów internetowych zostanie wprowadzona kolejna zmiana. Pojawi się możliwość rozmowy telefonicznej z dużą grupą osób.

WhatsApp od lat jest jednym z najbardziej popularnych komunikatorów internetowych, lecz by utrzymać swoją pozycję na rynku, aplikacja stale mu się zmieniać, by spełniać potrzeby swoich użytkowników. Tym razem zostanie wprowadzona mała, lecz ważna dla niektórych klientów zmiana. Już wkrótce będzie można rozpocząć rozmowę telefoniczną z wieloma osobami naraz.

WhatsApp wprowadza rozpoczęcie rozmowy nawet z 15 osobami jednocześnie

W kwietniu 2022 roku w jednym z dzienników zmian WhatsApp ogłosił, że w przyszłości pojawią się duże połączenia grupowe. Wtedy mówiono o rozmowach z nawet 32 osobami jednocześnie. W listopadzie 2022 roku Mark Zuckerberg również podzielił się podobnymi informacjami na temat tej funkcji, ogłaszając, że 32-osobowe rozmowy będą wreszcie dostępne dla wszystkich.

Jednak użytkownicy mogli rozpocząć połączenie grupowe tylko z maksymalnie 7 kontaktami. Dzięki niedawnej aktualizacji WhatsApp beta dla Androida 2.23.15.14, która jest dostępna w sklepie Google Play, WhatsApp umożliwia teraz rozpoczynanie połączeń z maksymalnie 15 osobami.

Jak można zobaczyć na zrzucie, którego autorem jest portal WABetaInfo, osoby biorące udział w programie beta aplikacji mogą rozpocząć połączenie z maksymalnie piętnastoma innymi osobami. Warto zaznaczyć, że maksymalna liczba wszystkich uczestników rozmowy to nadal 32 osoby. W tej aktualizacji chodzi tu o moment tworzenia połączenia. Wcześniej można było zadzwonić do maksymalnie siedmiu osób, które musiały następnie dodać resztę uczestników. Teraz limit ten został podniesiony do 15 osób rozpoczynających połączenie.

Zobacz: W Plusie kupisz nowe telefony Oppo, a w prezencie dostaniesz słuchawki

Zobacz: Polacy znów nabijani w butelkę. Chodzi o Paczkomaty InPost

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Alex Photo Stock / Shutterstock.com

Źródło tekstu: WABetaInfo