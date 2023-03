Uber zmienia aplikację. Zamówisz kurs, ale nie pojedziesz

Uber wprowadził nową funkcję w aplikacji – wygodne zamawianie przejazdów dla innych osób. Dzięki niej można zadbać o bezpieczeństwo bliskich i przyjaciół, w sytuacji, gdy sami nie są w stanie zamówić kursu.

W marcu Uber nawiązał współpracę z Fundacją SEXEDPL i został strategicznym partnerem Antyprzemocowej Linii Pomocy skierowanej do osób, które doświadczają przemocy, stosują przemoc lub są jej świadkami. Podczas warsztatów w siedzibie Ubera ekspertki fundacji poznały obowiązujące procedury oraz dostępne w aplikacji funkcje bezpieczeństwa i zarekomendowały wprowadzenie – dostępnej już w niektórych krajach jako Uber Guest – możliwości zamawiania przejazdów dla innych osób.

Aby zamówić gościnny przejazd ze swojego konta należy wybrać opcję „Zmień pasażera”. Funkcja ta dostępna jest na górze ekranu. Nowy pasażer otrzyma powiadomienie o szczegółach podróży, a kierowcy – po zaakceptowaniu zlecenia – wyświetli się imię przewożonej osoby. Aplikacja umożliwi także nawiązanie z nią połączenia, z zachowaniem przy tym pełnej prywatności i anonimowości danych, w tym numerów telefonów.

Status przejazdu bliskiej osoby wyświetlany jest w aplikacji w czasie rzeczywistym, można więc cały czas monitorować przebieg zlecenia.

Uber się zmienia, przemeblowanie w aplikacji

Możliwość zamawiania przejazdów dla osób trzecich w Polsce jest częścią największej w historii globalnej aktualizacji aplikacji Uber.

Najnowsza wersja aplikacji Uber ma zapewnić łatwiejsze zamawianie przejazdów, posiłków i przesyłek. Uproszczony ekran główny umożliwia prostsze przełączanie się między poszczególnymi opcjami i dostosowuje swoją zawartość do aktualnej lokalizacji użytkownika. Np. jeśli znajduje się on na lotnisku aplikacja poda informacje o sposobie poruszania się, aby pomóc w dotarciu do miejsca odbioru przez kierowcę.

Najnowsza aplikacja Uber obsługuje interaktywne powiadomienia Aktywności na żywo i Dynamiczną wyspę w telefonach Apple. Dzięki temu użytkownicy korzystający iPhone'ów z systemem iOS 16 lub nowszych mogą łatwo śledzić na bieżąco postępy przejazdu.

