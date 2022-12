Uber Comfort dostępny w kolejnych miastach w Polsce

Uber Comfort to nie tylko wygoda przejazdów. To także bezpieczeństwo, gdyż usługa świadczona jest przez najbardziej doświadczonych i najwyżej ocenianych kierowców. Zaufanie do Uber Comfort jest widoczne w preferencjach użytkowników – wśród nich znajdują się osoby, które wykonują ponad 100 przejazdów miesięcznie. Natomiast najdłuższa podróż w listopadzie miała prawie 871 km i trwała ponad 11 godzin.