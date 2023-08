Potrzebujesz tego na Twitterze? Tak, bo konkurencja to ma

Twitter, a właściwie X, będzie platformą do wszystkiego. Ktoś tu zazdrości Zuckerbergowi?

X zyska multum funkcji, w tym możliwość prowadzenia rozmów głosowych i wideo. Tak, będzie można „zadzwonić” do kogoś i porozmawiać z użyciem kamery. Przy tym nie będzie trzeba udostępniać tej osobie swojego numeru telefonu, jej numer również pozostanie prywatny.

Wszystko w jednym, czyli X

Rozmowy wideo to jedna z nowości, o których mówiła CEO X Linda Yaccarino w wywiadzie dla CNBC. Działania Twittera w ostatnich tygodniach wydawały się totalnie chaotyczne, ale wprowadzenie rozmów wideo ma sens. Nie dlatego, że jakkolwiek pasują do profilu i społeczności Twittera (która zresztą się zmienia wraz ze zmianą identyfikacji wizualnej). Po prostu tak wygląda rynek: Meta to ma, Microsoft to ma, Google to ma, Tencent to ma.

X za to ma wartość o połowę mniejszą niż gdy Elon Musk kupował platformę. W październiku 2022 portal kosztował 44 miliardy dolarów, w sierpniu 2023 wyceniany jest na 15-20 miliardów. Pani Yaccarino została zatrudniona w czerwcu 2023, by ustabilizować sytuację. Wcześniej pracowała w NBCUniversal. Na jej barkach spoczęło więc totalne zaoranie marki Twitter oraz spełnienie marzenia Elona Muska o potężnej aplikacji do wszystkiego.

Zobacz: Nic nie zostanie z Twittera. Elon Musk zmieni nawet logo

Yaccarino wyjaśniła, że rozmowy wideo to tylko mała część planów na przyszłość X. Będzie tu można nawet przekazać pieniądze. Dzięki temu będzie można dać napiwek ulubionemu muzykowi albo podzielić się rachunkiem za obiad ze znajomymi. Idąc dalej, X pozwoli na zarabianie na tworzonych treściach, kupowanie towarów na profilach marek i kto wie, czy nie zamieni się w wirtualny bank. Niemniej zamiast 5 czy 10 apek będziesz potrzebować tylko jednej – X. Wszystko ma być oczywiście łatwe, bezbolesne i oczywiście bezpieczne.

Strach pomyśleć co będzie, jak ktoś Ci się włamie na konto X z tak szerokimi możliwościami. Bo jest pewne, że będą próby.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: CNBC