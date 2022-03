TikTok pozwoli na trzy razy dłuższe filmiki

Jesteście gotowi na naprawdę długie TikToki? Aplikacja pozwoli na filmiki trwające nawet 10 minut. Wreszcie będzie można się rozgadać.

TikTok to obecnie najchętniej pobierana aplikacja na świecie. Za największe zagrożenie uznał go też Mark Zuckerberg, który ostatnio żalił się, że TikTok zjada mu Facebooka. Jest jednak więcej serwisów, które boją się TikToka. Jednym z nich jest YouTube.

YouTube Shorts (tak samo jak Instagram Reels) to tak naprawdę wykastrowana i biedniejsza podróbka TikToka. One powstały jednak jako reakcja na TikToka. Teraz chińska aplikacja powoli wchodzi jednak na teren YouTube'a. TikTok pozwoli bowiem na dziesięciominutowe filmiki.

TikToki potrwają nawet 10 minut

Najpierw TikTok był tylko miejscem dla krótkich klipów trwających minutę. W zeszłym roku TikTok wydłużył ten czas do trzech minut. Rezultaty okazały się nadzwyczaj dobre. Udało się zwiększyć zaangażowanie użytkowników i coraz częściej powstają TikToki opierające się na np. opowiadaniu o swoim dniu czy nawet na tematy naukowe.

Teraz będzie można tworzyć TikToki trwające nawet 10 minut. To już wejście właśnie na teren YouTube'a. Analitycy zdają sobie jednak sprawę, że taki format słabo współgra z szybką i pionową sekcją Dla Ciebie. Jedną z propozycji jest utworzenie osobnej sekcji dla dłuższych filmów. Są one jednak łatwiejsze do monetyzacji, a to zdecydowanie najważniejszy argument dla ByteDance.

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: the verge, tiktok, wł