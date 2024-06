TikTok uruchmił po cichu aplikację. Wygląda jak Instagram

TikTok nie próżnuje. Powoli i po cichutku uruchomił nową aplikację Whee. Niektórzy szczęśliwcy, którzy mogli ją już pobrać ze sklepu Play, twierdzą że jest ona klonem Instagrama.

Twórca TikToka, firma ByteDance uruchomiła zupełnie po cichu nową aplikację Whee. To nic innego jak kolejna aplikacja społecznościowa, która przypomnia bardzo Instagrama.

Whee jest już dostępne do pobrania na urządzenia z Androidem, póki co jeszcze w wybranych krajach. W Stanach Zjednoczonych nie ma, z przyczyn oczywistych.

To nowa aplikacja społecznościowa, stworzona aby zapewnić ci kontakt z bliskimi przyjaciółmi w spontanicznych momentach życia.

- tak twórcy Whee mówią o aplikacji.

Zasadniczo, jest to aplikacja podobna do Instagrama. Różni się jednak tym, że jest bardziej intymna. Bardziej prywatna. Umożliwia użytkownikom robienie zdjęć oraz udostępnianie ich tylko znajomym.

TikTok wydaje się bardzo być wpatrzonym w Instagrama. Niedawno, udostępnił TikTok Notes, na wzór Notatek Instagramowych.

Czy jest sens posiadania aplikacji Whee na swoim telefonie? Jeśli korzystasz już podobnych, to niekoniecznie. Snapchat i Be Real to aplikacje, które zapewniają użytkownikom większą autentyczność i prywatność. Jak widać TikTok też chce brać udział w tej grze i testuje nowe rynki zbytu.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Ringo Chiu / Shutterstock.com

Źródło tekstu: phonearena.com