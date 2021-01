Szczepienie przeciwko COVID-19: zaświadczenie będzie w aplikacji mObywatel

Proces szczepienia przeciwko COVID-19 trwa i niedługo do dokumentów, które warto ze sobą mieć, dołączy świadectwo szczepienia. Będzie też wersja cyfrowa, zgodnie z zasadą domyślności cyfrowej – stawiania na równi dokumentów cyfrowych i fizycznych.

Jak będzie wyglądało takie cyfrowe świadectwo szczepienia na koronawirusa? Pojawiły się pogłoski, że potwierdzenie będzie znajdować się w aplikacji STOP COVID - ProteGO Safe. W efekcie instalacja tej aplikacji byłaby niemal obowiązkowa. Wiele wskazuje na to, że zaświadczenie o szczepieniu będzie uprawniało do poluzowania niektórych ograniczeń, nałożonych na obywateli z powodu pandemii i warto będzie je mieć ze sobą w różnych sytuacjach.

Tak jednak nie będzie. Aplikacja ProteGO Safe nie będzie zawierać zaświadczenia, a dokument będzie można importować do różnych aplikacji mobilnych. Jedną z nich będzie mObywatel – aplikacja, w której możemy przechowywać swój cyfrowy dowód osobisty, legitymację szkolną czy prawo jazdy.

25 stycznia 2021 roku brałam udział w konferencji prasowej KPRM, podczas której również kwestia ProteGO Safe została poruszona. Marek Zagórski odpowiedział, że z tą aplikacją takie plany się nie wiążą. Oto jego pełna wypowiedź na ten temat:

Nie przewidujemy, aby aplikacja ProteGO Safe była do tego wykorzystywana. Planujemy natomiast, że zaświadczenie o odbytym szczepieniu na COVID-19 będzie mogło być importowane do wielu różnych aplikacji. Taką specjalną aplikację przygotowuje obecnie Ministerstwo Zdrowia. Natomiast już mamy praktycznie zakończone prace nad tym, żeby zaświadczenie o odbytym szczepieniu mogło być wyświetlane w aplikacji mObywatel.

Można z tego wyciągnąć jeszcze dwie ważne informacje o planach rządu. Po pierwsze, zaświadczenie będzie przenośne, a to dobrze wróży na przyszłość naszych cyfrowych dokumentów. Możliwość importowania dokumentu do różnych aplikacji (na przykład przez logowanie do ePUAP) to na pewno krok w dobrą stronę. Po drugie, nie będziemy przywiązani do jednej aplikacji, a więc nie będziemy zmuszani do instalowania żadnej z nich. To dobrze.

Źródło zdjęć: wł.

Źródło tekstu: wł.