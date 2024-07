Lubisz słuchać podcastów? Spotify da użytkownikowi supernarzędzie

Spotify z pewnością ucieszy fanów podcastów. Nowa funkcja pozwoli słuchaczom komentować odcinki.

Od teraz skomentujesz podcast

To nowy interaktywny element, który zostanie uruchomiony w tym tygodniu. To przede wszystkim próba zwiększenia zaangażowania wśród użytkowników. Twórcy podcastów niech się nie martwią - nie będą mieli nagle lawiny niechcianego spamu oraz hejterskich komentarzy pod każdym odcinkiem. Nowa funkcja będzie opcjonalna, co pozwoli im dowolnie nią zarządzać w każdym odcinku. Wszystko po to, aby gospodarze mieli wpływ na jakość dyskusji pod swoją audycją.

Nowa funkcja pozwoli gospodarzom podcastów polubić i odpowiadać na komentarze. Przy czym, zachowają oni pełną kontrolę nad tym, które z nich będą wyświetlane. Interaktywne funkcje, takie jak ankiety i Q&A sprawdziły się na medal i zaangażowały użytkowników, jak trzeba. W tym roku, wzieło w nich udział już 9 milionów słuchaczy, co stanowi wzrost o 80% w stosunku do roku poprzedniego.

Więcej komentarzy, więcej podcastów

Dodając komentarze, Spotify chce wzmocnić społeczność twórców i tym samym, zwiększyć oglądalność podcastów. Sami słuchacze też wyrazili potrzebę większej intreakcji z ulubionymi autorami podcastów. Ten ruch sprawia, że Spotify robi się podobne do YouTube'a w zakresie interakcji twórca - słuchacz. Na ten moment Spotify może się pochwalić ponad 250 000 podcastów wideo.

