Wkrótce pogadasz z YouTube jak z kolegą

Algorytmy sztucznej inteligencji dają wiele możliwości rozwoju popularnym aplikacjom. Czyżby wszystko wskazywało, że kolejne zmiany dotkną YouTube Music? Czekamy z niecierpliowością.

YouTube z Chatbotem AI

Oczekuje się, że YouTube wprowadzi wkrótce funcję Chatbota AI "Zapytaj o muzykę".

Z ostatnich raportów wynika, że YouTube Music przygotowuje się do wprowadzenia nowej funkcji, opartej na sztucznej inteligencji. Usługa do strumieniowego przesyłania muzyki, obsługiwana przez Google uruchomiła już funkcję Play Sing i Hum to Search, która wykorzystuje algorytm AI, aby pomagać użytkownikom wyszukiwać utwory. Zatem byłby to kolejny gigantyczny krok w rozwoju aplikacji.

Branża coraz mocniej utwierdza się w przekonaniu, że ową innowacją będzie "Zapytaj o muzykę". Będzie to generatywny chatbot, oparty na sztucznej inteligencji, który umożliwi wyszukiwanie utworów za pomocą języka mówionego.

Według Android Authority, informacje na temat funkcji "Zapytaj o muzykę" wykryto podczas wyłączania aplikacji YouTube na Androida, konkretnie na wersji 7.06.53. Jest to póki co funkcja o charakterze eksperymentalnym. Warto mieć oczy i uszy szeroko otwarte.

