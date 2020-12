Samsung One UI 3.0 - sprawdź, kiedy dostaniesz!

Czternastego grudnia Samsung ogłosił oficjalnie nakładkę One UI 3.0 dla systemu Android 11. Zostanie ona udostępniona urządzeniom z rodziny Galaxy, a my już wiemy, kiedy - zobacz pełną listę!

A co przynosi One UI 3.0 dla użytkowników? Przede wszystkim nowy, odświeżony design, który wygląda bardziej estetycznie i przejrzyście. Najczęściej używane funkcje i lokalizacje zmieniły wygląd, pojawiają się również nowe efekty, jak rozmycie czy płynniejszy ruch. Dzięki temu użytkownik ma nie tylko lepiej skupić się na przeglądanych treściach, ale powinien wzrosnąć również komfort obsługi urządzenia - śledzenie wiadomości i konwersacji będzie bardziej intuicyjne. One UI 3.0 będzie zapewniać spójne, wszechstronne doświadczenia w ramach całego ekosystemu Galaxy, a obsługa nowych funkcji dostępna jest automatycznie na wszystkich urządzeniach.

Dla miłośników mobilnej fotografii przygotowano udoskonalony zoom, usprawniono również opcje autofocusu i autoekspozycji, co powinno pomóc w uzyskaniu jeszcze lepszych ujęć. Nie brak także kolejnych możliwości personalizacji. Brzmi to wszystko świetnie, ale kiedy możesz sprawdzić to w praktyce na swoim telefonie Galaxy? Oto harmonogram aktualizacji dla Polski:

grudzień 2020 - Galaxy S20, Galaxy S20 5G, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20+, Galaxy S20+ 5G

styczeń 2021 - Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Fold 2, Galaxy A41, Galaxy Tab A7 LTE, Galaxy Tab Active 3, Galaxy Fold, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 5G, Galaxy Note 20 Ultra 5G, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e,

luty 2021 - Galaxy Xcover Pro, Galaxy S10 Lite, Galaxy S20 FE, Galaxy S20 FE 5G,

marzec 2021 - Galaxy M21, Galaxy M31s, Galaxy Tab S7 LTE, Galaxy Tab S7+ 5G, Galaxy Note 10 Lite

kwiecień 2021 - Galaxy A51, Galaxy A51 5G

maj 2021 - Galaxy Tab S6, Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy A31, Galaxy A40, Galaxy A42 5G, Galaxy A50, Galaxy A70, Galaxy A71, Galaxy A80, Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Tab S6, Galaxy Tab S6 Lite

czerwiec 2021 - Galaxy A21s

lipiec 2021 - Galaxy Tab 5Se, Galaxy A20e, Galaxy A30s, Galaxy Tab S5e,

sierpień 2021 - Galaxy A20s, Galaxy Xcover 4s, Galaxy Tab A10.1 (2019), Galaxy Tab Active Pro

wrzesień 2021 - Galaxy A10, Galaxy Tab A 8 (2019)

