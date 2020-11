Samsung Galaxy M31s - średniak z dużym zapasem mocy

W lipcu miałem okazję przetestować Samsung Galaxy M21, który mnie zachwycił. Czy Galaxy M31s zachwyci jeszcze bardziej? A może wręcz przeciwnie - okaże się gorszy, pomimo wyższej ceny? Przeczytaj, aby poznać odpowiedzi na te pytania. Pomogą Ci w podjęciu decyzji o ewentualnym zakupie tego telefonu!

Pełna specyfikacja Samsung Galaxy M31s

W momencie, gdy piszę te słowa, cena Galaxy M21 to 999 złotych, zaś M31s - 1499 złotych. Mamy więc 500 złotych różnicy, co sugeruje lepsze podzespoły od poprzednika. Czy tak jest rzeczywiście? Porównajmy.

Samsung Galaxy M31s

Pełna specyfikacja M31s prezentuje się następująco:

wymiary: 159,3 x 74,4 x 9,3 mm, masa: 203 g,

wyświetlacz: Super AMOLED 6,3" (zaokrąglone rogi)/6,5" (pełny prostokąt), o rozdzielczości 2400 × 1080 (FHD+) pikseli, 4053 ppi i wypełnienie frontu 86%, osłona Gorilla Glass 3,

czytnik linii papilarnych: z boku

procesor: ośmiordzeniowy Exynos 9611, taktowanie 2,3 GHz,

układ graficzny: Mali-G72 MP3,

RAM: 6 GB,

pamięć wewnętrzna: 128 GB, możliwość używania kart microSD do 512 GB

Ilość gniazd SIM: Dual SIM

rozmiar Karty SIM: Nano-SIM (4FF)

typ gniazda SIM: SIM 1 + SIM 2 + MicroSD

sieci: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD

2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900

3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)

4G FDD: LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3)

4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500)

łączność: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80, Wi-Fi Direct, Bluetooth v5.0 (LE do 2 Mbps), NFC, Smart Switch (wersja PC)

porty: USB typu C, 3,5 mm stereo

technologia określania lokalizacji: GPS, Glonass, Beidou, Galileo

czujniki: akcelerometr, czytnik linii papilarnych, czujnik żyroskopowy, czujnik geomagnetyczny, czujnik światła, wirtualny czujnik zbliżeniowy

aparat tylny: główny 64.0 MP (F/1,8) + szerokokątny12.0 MP (F/2,2) + czujnik głębi 5 Mpix (F/2,4) + 5.0 MP (F/2,4), zoom cyfrowy do x10, AutoFocus,

aparat przedni: 32 Mpix, przysłona F 2,2

rozdzielczość nagrywania wideo: UHD 4K (3840 x 2160), 30 klatek/sekundę,

Slow Motion: 480 klatek/sekundę @HD, 240 klatek/sekundę @HD, 120 klatek/sekundę @HD

system: Android 10 z interfejsem One UI 2.0

akumulator: litowo-polimerowy, pojemność 6000 mAh, niewymienny.

Urządzenie otrzymałem w większym, kartonowym pudełku w kolorze czarnym, a po otwarciu dziwnie pomyślałem, że ktoś przesłał mi cegłę w trocinach. Na szczęście wygrzebałem w nich telefon wraz z ładowarką - i tyle, niczego więcej nie uświadczymy.

A jak ma się specyfikacja do poprzednika? Otrzymujemy nieco większy wyświetlacz, a także 6 zamiast 4 GB RAM. Procesor pozostaje ten sam, jednak jakość obrazu jest troszeczkę lepsza (2340 × 1080 w M21), a w łączności pojawia się VHT80. Jednak najbardziej istotną dla wielu użytkowników różnicą będą przede wszystkim aparaty. Mamy tu cztery obiektywy tylnego (o jeden więcej), a główny to 64 MP - w M21 jest to 48 MP. Jeżeli ktoś chce kupić równocześnie dobry telefon + dobry aparat, z pewnością będzie zainteresowany tym aspektem. Dojdziemy i do niego - najpierw sprawdzimy inne rzeczy.

Jakie było moje pierwsze wrażenie? Identyczne, jak przy M21 - ładny, zgrabny telefon, który nieźle lezy w mojej średniej wielkości dłoni. Czyli - na plus.

