Samsung Galaxy M12 pojawia się w Geekbench

Seria Galaxy M na samym początku była domeną krajów azjatyckich, na szeroką skalę w Europie pojawiła się wraz z wygaszaniem serii Galaxy J. Jej nowy przedstawiciel Samsung Galaxy M12 nie jest całkowicie nieznanym nam smartfonem. Urządzenie pojawiło się już w rozmaitych listopadowych przeciekach. Dowiedzieliśmy się wtedy jak konkretnie nadchodzący telefon będzie wyglądać i, że będzie mieć on naprawdę pojemny akumulator. Teraz Samsung postanowił, że nadszedł czas na to, by jego kolejne urządzenie przeszło testy w benchmarku Geekbench.

Najnowszy reprezentant serii M zdobył tam 179 punktów w teście jednego rdzenia i 1029 punktów w teście wielu rdzeni. Dowiedzieliśmy się też, że Samsung Galaxy M12 będzie mieć Exynosa 850 i 3 GB RAM. Jedynym innym telefonem z tym samym układem jest Samsung Galaxy A21s. Nowy telefon będzie mieć akumulator o pojemności 7000 mAh oraz wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala. Możemy się też spodziewać poczwórnego aparatu głównego 13 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix. Systemem operacyjnym będzie Android 11.

