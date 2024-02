Galaxy AI na S24 to dopiero początek. Samsung potwierdza ekspansję

Samsung potwierdza, że inteligentne funkcje Galaxy AI trafią w najbliższej przyszłości na pokład kolejnych urządzeń z kategorii elektroniki noszonej. Ich lista nie została podana, ale można domniemywać, że chodzi na przykład o zegarki z rodziny Galaxy Watch.

17 stycznia 2024 roku Samsung oficjalnie zaprezentował flagowe smartfony z serii Galaxy S24, a wraz z nimi nowe funkcje napędzane sztuczną inteligencją, Galaxy AI. Z wcześniejszych doniesień wiemy, że rozwiązania te trafią wkrótce na pokład starszych smartfonów, a teraz otrzymaliśmy potwierdzenie, że funkcje te będą dostępne również na urządzeniach ubieralnych koreańskiego producenta.

Już teraz planujemy kolejne kroki dla Galaxy AI poza smartfonami – optymalizując ją pod kątem różnych kategorii urządzeń w różnych usługach. W niedalekiej przyszłości wybrane urządzenia ubieralne Galaxy będą wykorzystywać sztuczną inteligencję do ulepszania cyfrowego zdrowia i otwierania zupełnie nowej ery rozszerzonych, inteligentnych doświadczeń zdrowotnych. Samsung będzie nadal wzbogacać i rozszerzać doświadczenia Galaxy AI w różnych kategoriach poprzez współpracę z kolejnymi wiodącymi w branży partnerami w dziedzinie sztucznej inteligencji.

– napisał TM Roh, szef MX Business w Samsung Electronics

TM Roh, Samsung MX Business

Samsung poinformował niedawno, że funkcje Galaxy AI będą dostępne dla słuchawek Galaxy Buds2, Galaxy Buds2 Pro oraz Galaxy Buds FE. Kolejnym krokiem może być udostępnienie sztucznej inteligencji zegarkom z rodziny Galaxy Watch, co może sugerować wzmianka o wspieranych sztuczną inteligencją funkcjach zdrowotnych Może to także dotyczyć nadchodzącego urządzenia Galaxy Ring, mogącego zadebiutować podczas letniego wydarzenia Galaxy Unpacked. To nowa kategoria elektroniki noszonej w formie pierścienia zakładanego na palec.

Dopiero się rozkręcamy. Rozwijając serię Galaxy S24, mieliśmy wiele pomysłów i koncepcji, które chcieliśmy wcielić w życie. Użytkownicy Galaxy będą mogli cieszyć się większą liczbą funkcji Galaxy AI, które z czasem opierają się na tych pomysłach i koncepcjach, ponieważ Samsung stale ulepsza i rozwija mobilne wrażenia ze sztucznej inteligencji.

– dodał TM Roh

