Samsung rozszerza Live Translate na kolejne aplikacje

Samsung wprowadza zmiany w funkcji Live Translate, która teraz wspiera dziewięć popularnych komunikatorów. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z tłumaczenia w czasie rzeczywistym nie tylko podczas rozmów telefonicznych, ale także w ulubionych aplikacjach, służących do komunikowania się z innymi.

Samsung odświeżył działanie funkcji Live Translate (tłumaczenie w czasie rzeczywistym), która pierwotnie działała tylko podczas wykonywania rozmów telefonicznych za pomocą domyślnego dialera. Teraz, w aktualizacji One UI 6.1.1, narzędzie to wspiera dodatkowo aż 9 popularnych aplikacji komunikacyjnych.

Co to jest Live Translate?

Live Translate to funkcja, która została wprowadzona na rynek wraz ze smartfonami z serii Samsung Galaxy S24. Narzędzie to oferuje dwukierunkowe tłumaczenie w czasie rzeczywistym, z którego można skorzystać podczas rozmów telefonicznych z osobami używającego innego języka niż my. Po aktywacji przez panel szybkich ustawień, Live Translate wyświetla dialog, w którym na bieżąco pojawiają się słowa obu stron, które są przekształcane i tłumaczone.

Podczas odbywającej się w Paryżu lipcowej konferencji Galaxy Unpacked, Samsung potwierdził rozszerzenie wsparcia dla Live Translate na różne komunikatory. Nowa aktualizacja One UI 6.1.1 pozwoli na korzystanie z tej funkcji w takich aplikacjach, jak:

KakaoTalk,

Line,

WeChat,

WhatsApp,

Telegram,

Facebook Messenger,

Instagram DM,

Signal,

Google Meet.

Wsparcie dla tych aplikacji oznacza, że użytkownicy będą mogli korzystać z tłumaczenia w czasie rzeczywistym nie tylko podczas rozmów telefonicznych, ale także podczas rozmów głosowych w ulubionych komunikatorach. Dzięki temu rozmowy między użytkownikami posługującymi się różnymi językami mogą stać się jeszcze łatwiejsze i bardziej płynne.

Niektórzy mogą zastanawiać się nad prywatnością. W szczególności może to dotyczyć takich aplikacji, jak Signal, znanej z wysokiego poziomu zabezpieczeń. Samsung zapewnia, że Live Translate używa lokalnych pakietów językowych do tłumaczenia mowy bezpośrednio na urządzeniu. Oznacza to, że dane nie są przesyłane na zewnętrzne serwery.

Rozszerzone wsparcie językowe

Początkowo funkcja Live Translate wspierała 13 języków: polski, chiński (mandaryński), angielski (Indie, Wielka Brytania, USA), francuski, niemiecki, hindi, włoski, japoński, koreański, portugalski, hiszpański (Meksyk, Hiszpania, USA), tajski i wietnamski. W kwietniu Samsung dodał wsparcie dla kolejnych języków: arabskiego, indonezyjskiego i rosyjskiego oraz dla trzech nowych dialektów: angielskiego (australijski), kantońskiego i francuskiego (kanadyjski). Wkrótce do listy dołączą języki rumuński, turecki, holenderski, szwedzki, tradycyjny chiński i europejski portugalski.

Funkcja Interpreter (Tłumacz)

Inną funkcją Galaxy AI, która skorzysta z rozszerzonego wsparcia językowego, jest Interpreter (Tłumacz). Działa ona podobnie do trybu rozmowy Google Translatora, ale jest dostępna przez dedykowany kafelek szybkich ustawień. W aktualizacji One UI 6.1.1, Interpreter zyskał wsparcie dla podwójnego ekranu, co pozwala na wyświetlanie tłumaczeń na obu ekranach Galaxy Z Flip6, oraz możliwość przesyłania przetłumaczonego dźwięku do słuchawek Galaxy Buds.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Android Authority