Google Wallet jak prawdziwy portfel. Wszystko się tu zmieści

Google Wallet, który zastąpił Google Pay, to sposób, by płacić za różne rzeczy, a także przechowywać dokumenty. Aktualnie ma jednak sporą wadę – obsługuje tylko wąski wycinek dokumentów, jakie potencjalnie chciałoby się nosić w portfelu. Owszem, można tu umieścić karty pokładowe przed lotem, amerykańskie prawo jazdy, certyfikat szczepienia czy popularne karty lojalnościowe, ale to kropla w morzu potrzeb. Na świecie funkcjonują miliony kart członkowskich, legitymacji i kart, które użytkownicy Androida chcą mieć przy sobie.

Google Wallet pozbędzie się ograniczeń. Jeśli jakaś karta czy legitymacja nie jest obsługiwana, będziesz mieć możliwość, by dodać ją do portfela. Potrzebny będzie jedynie kod kreskowy lub QR. Wystarczy go zeskanować w aplikacji, by została utworzona wirtualna kopia dokumentu. Można do tego użyć aparatu w smartfonie albo dodać kod zrzutu ekranu. Ta druga możliwość przyda się przy przenoszeniu wejściówek czy kart lojalnościowych z innych aplikacji albo biletów na koncert dostarczonych e-mailem.

Google Wallet is finally rolling out generic Pass photo import, letting you create a pass using a photo or screenshot of a barcode or QR code!



This was announced as part of the September 2023 Android Feature Drop, but I'm only now seeing the "Photo" option in Google Wallet. pic.twitter.com/y5xY4j0VnD