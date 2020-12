Po Nowym Roku WhatsApp przestanie działać na milionach telefonów

WhatsApp jest aktualnie najpopularniejszym komunikatorem na świecie. Niestety jego rozwój sprawi, że niebawem aplikacja przestanie działać na niektórych smartfonach z początkiem 2021 roku.

Takich smartfonów będą miliony. Są to wszystkie telefony i tablety z Androidem 4.0.3 i starszymi oraz z urządzenia Apple z systemem iOS poniżej wersji 9. Możliwość uruchamiania aplikacji WhatsApp stracą w piątek 1 stycznia 2021 roku. Może się wydawać, że to same starocie, ale takich urządzeń wciąż działają miliony (żeby daleko nie szukać: wciąż mam sprawny tablet z Androidem 4.0.3). Na pewno część właścicieli tych sprzętów chciałoby korzystać z WhatsAppa. W końcu z tego komunikatora aktywnie korzystają już 2 miliardy osób na całym świecie. WhatsApp ma 44% rynku komunikatorów mobilnych.

By nie stracić dostępu do komunikatora mamy dwa wyjścia. Jedno z nich to aktualizacja Androida do nowszej wersji, ale proces ten nie zawsze jest możliwy drogą wyznaczoną przez producenta, a aktualizacja na własną rękę jest co najmniej ryzykowna. Łatwiej będzie po prostu kupić nowy telefon.

Przy okazji warto dodać, że niebawem WhatsApp wprowadzi możliwość prowadzenia rozmów wideo i głosowych także na desktopie i w przeglądarce. Ten sposób prowadzenia rozmów jest dostępny w aplikacjach mobilnych od 2015 roku, więc najwyższa pora. Rozmowa będzie wyglądać dość standardowo, będzie można połączyć się tylko z mikrofonem lub także z kamerką. Portal WABetaInfo udostępnił zrzut ekranu:

Ta funkcja jest stopniowo wprowadzana dla części użytkowników. Funkcje te są na razie w fazie beta.

