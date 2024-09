Rewolucja w Operze. AI Aria dostępna bez logowania

Opera, znana z innowacyjnych rozwiązań w przeglądarkach internetowych, ogłosiła udostępnienie swojej sztucznej inteligencji wszystkim użytkownikom komputerów stacjonarnych, laptopów gamingowych oraz urządzeń z systemem Android (w wersji beta). Co najważniejsze, od teraz korzystanie z Arii nie wymaga logowania do konta Opera.

Wcześniej, aby cieszyć się możliwościami Arii, takimi jak generowanie i rozumienie obrazów, tryb kontekstowy strony czy dostęp do źródeł informacji, użytkownicy musieli być zalogowani. Teraz ta bariera została zniesiona, co powinno znacząco ułatwić dostęp do pełnego potencjału tego inteligentnego rozwiązania szerokiemu gronu użytkowników.

Wierzymy, że sztuczna inteligencja powinna być dostępna dla każdego, a ta zmiana ułatwia użytkownikom korzystanie z zalet Arii.

– powiedział Krystian Kolondra, EVP Browsers and Gaming, Opera

Aria jest już dostępna bez konieczności logowania w przeglądarkach Opera One, Opera GX oraz Opera for Android Beta. W ciągu najbliższych kilku tygodni funkcjonalność ta zostanie również wprowadzona w Operze dla Androida i iOS. Ma to sprawić, że możliwości Arii będą jeszcze łatwiej dostępne na każdej platformie.

Innowacyjne funkcje AI w przeglądarce

Od momentu wprowadzenia Arii w 2023 roku, Opera nieustannie pracuje nad udoskonalaniem swojego rozwiązania AI. Firma szybko dostrzegła potencjał dużych modeli językowych (LLM) w usprawnianiu codziennego przeglądania Internetu i stworzyła program "AI Feature Drops", umożliwiający testowanie najnowszych funkcji AI w wersji deweloperskiej Opery.

Dzięki AI Feature Drops, Opera może eksperymentować z różnymi funkcji, takimi jak możliwość pobierania i używania lokalnych LLM bezpośrednio w przeglądarce czy tryb pisania, który pomaga użytkownikom w tworzeniu tekstów. Niektóre z tych funkcji, w tym generowanie i rozumienie obrazów, tryb kontekstowy strony oraz dostęp do źródeł informacji, zostały już zintegrowane z główną wersją Opery One i są dostępne dla wszystkich.

Aria korzysta z autorskiego silnika Opera AI Composer, który wybiera najbardziej odpowiedni model (GPT lub Gemini) do obsługi zapytań użytkowników. Firma zainwestowała również w zasilany zieloną energią klaster danych AI w Islandii, który jest jednym ze 100 najpotężniejszych superkomputerów na świecie. Ta infrastruktura pozwala Operze dostarczać swoim użytkownikom najnowsze osiągnięcia AI w sposób efektywny kosztowo i zrównoważony.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Opera

Źródło tekstu: Opera