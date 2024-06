Opera One R2 to nowa przeglądarka ze sztuczną inteligencją

Firma Opera zaprezentowała przeglądarkę Opera One R2. W nowym wydaniu Opera tym razem stawia na poprawę odtwarzania multimediów, zarządzania kartami i design.

Operę One R2 mogą już testować entuzjaści w wersji deweloperskiej, a powszechnie ma być dostępna jeszcze w tym roku. Program jest dostępny dla systemów Windows, MacOS i Linux.

R2, czyli druga wersja Opera One

Twórcy nowej wersji Operę One R2 położyli nacisk na multimedia i odświeżony wygląd. Opera One R2 ulepsza funkcję odtwarzacza multimedialnego, a nawet uwalnia go z paska bocznego, w którym obecnie się znajduje. Zaktualizowany odtwarzacz pozwala użytkownikom wstrzymać lub pominąć utwór po najechaniu na niego na pasku bocznym, bez konieczności przełączania kart lub aplikacji. Podobnie jak w przypadku wideo, elementy sterujące odtwarzacza będą wkrótce uwolnione z paska bocznego i będą poruszać się po przeglądarce.

Poza tym przeprojektowano wyskakujące okienko modułu wideo, dzięki czemu lepiej pasuje ono do nowego wyglądu Opery One R2, z zachowaniem swoich funkcji. Umożliwia ono użytkownikom odłączenie wideo z platformy i umieszczenie go lub zmianę jego rozmiaru w dowolnym miejscu i w dowolny sposób.

Dzięki wprowadzeniu nowych motywów Opera One R2 odświeżyła także wygląd przeglądarki. Motywy te będą również zawierać efekty dźwiękowe dla niektórych interakcji z interfejsem użytkownika.

Ulepszone karty

Opera One R2 wprowadza też podzielony ekran (Split screen): funkcję, która pozwala użytkownikom pracować na dwóch kartach jednocześnie, umieszczonych obok siebie – w tym samym oknie przeglądarki.

Dzięki tej aktualizacji karty zaczną również pozostawiać „ślady”, które dadzą im znać, które karty ostatnio odwiedzili. Im jaśniejsze podkreślenie, tym starsza karta i odwrotnie. Pozwala to użytkownikom od razu dostrzec najnowsze karty. Funkcja ta pojawi się automatycznie dla użytkowników, którzy mają ponad trzydzieści otwartych kart.

Ulepszone możliwości sztucznej inteligencji

W Operze One R2 możliwości sztucznej inteligencji Aria zostały ulepszone. Opera wprowadza funkcje takie jak generowanie obrazów i odczytywanie głosowe. Umożliwiają one użytkownikom generowanie obrazów bezpośrednio z wiersza poleceń przeglądarki lub czatu na pasku bocznym z Arią poprzez wskazanie ich w poleceniu, a także odczytywanie odpowiedzi na głos przez Arię.

Aria otrzymuje również funkcje rozumienia obrazów, dzięki którym użytkownicy mogą przesyłać obrazy do czatu na pasku bocznym, aby Aria mogła je przeanalizować. Może ona na przykład rozpoznać konkretny model samochodu lub buta, opowiedzieć o słynnym zabytku, a nawet rozwiązać zadanie matematyczne.

Aktualizacja wprowadza również tryb kontekstu strony, który pozwala użytkownikom na dogłębne analizowanie stron z wiersza poleceń poprzez podsumowywanie, wyodrębnianie informacji, a nawet tłumaczenie treści ze strony internetowej, na której się znajdują.

Funkcje Opery One R2 będą stopniowo wdrażane w deweloperskiej wersji przeglądarki Opera One w ciągu najbliższych tygodni. Deweloperska wersja jest dostępna na stronie: https://www.opera.com/pl/browsers/opera/developer.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Opera

Źródło tekstu: Opera