Generowanie obrazu na Androidzie? Zrobisz łatwiej to w tej przeglądarce

Opera ogłasza aktualizację swojej flagowej przeglądarki mobilnej Opera na Androida do wersji 83, która umożliwia generowanie obrazów za pomocą Arii, natywnej sztucznej inteligencji przeglądarki.

Opera w wersji 83 umożliwia generowanie obrazów w oparciu o model generowania obrazów Imagen2 firmy Google, który niedawno został również dodany do desktopowej wersji deweloperskiej przeglądarki.

Użytkownicy mogą teraz poprosić Arię, aby wygenerowała wszystko, co przyjdzie im do głowy – piękny krajobraz, obraz do prezentacji, a nawet coś zwariowanego i nieprawdopodobnego, jak pies w kosmosie – a sztuczna inteligencja przeglądarki wykona te polecenia. Obrazy można dopracowywać, aż spełnią wymagania użytkownika, a następnie skopiować je do schowka, zapisać, udostępnić, a nawet ustawić jako tapetę urządzenia.

Producent cały czas pracuje nad rozwoje aplikacji. Zarówno wersja 83, jak i inne najnowsze aktualizacje Opery dla Androida zapewniły bardziej spersonalizowaną obsługę przeglądarki. Wprowadzono na przykład ulepszony widok wyszukiwania w Wiadomościach, który pozwala użytkownikom szybko znaleźć preferowany kraj, a 30 nowych języków jeszcze bardziej ułatwia lokalizację użytkownika.

Opera przygotowała także nowości dla fanów piłki nożnej – w tym karuzelę wyników na żywo ze szczegółowymi statystykami, a także powiadomienia o meczach oraz dedykowany kanał informacyjny, który ułatwi trzymanie ręki na pulsie toczących się wydarzeń na europejskim turnieju.

Zobacz: Aria w Operze odrobi za ciebie lekcje i napiszę pracę na zaliczenie

Zobacz: Opera wprowadza na Androida sztuczną inteligencję OpenAI

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Opera

Źródło tekstu: Opera