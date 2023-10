Aria w Operze odrobi za ciebie lekcje i napiszę pracę na zaliczenie

Twórcy Opery rozbudowują Arię, czyli moduł przeglądarki wykorzystujący sztuczną inteligencję. Od teraz Aria usprawnia wyszukiwanie informacji, ale także ułatwia pisanie treści, na przykład e-maili, prezentacji czy przemówień.

Nowe, wprowadzone do Opery narzędzie o nazwie Refiner (Udoskonalacz) w Arii ma dwie kluczowe funkcje: Reuse (Użyj ponownie) i Rephrase (Przeformułuj). O co dokładnie chodzi?

Jak wyjaśniają twórcy przeglądarki, w celu udoskonalenia odpowiedzi otrzymywanych od tradycyjnego chatbota AI często trzeba w każdym zapytaniu powtórzyć kontekst. A co by było, gdyby sztuczna inteligencja mogła stworzyć idealną odpowiedź na podstawie wybranych elementów z kilku poprzednich odpowiedzi?

Funkcja Reuse (Użyj ponownie) daje właśnie taką możliwość. Wystarczy wybrać fragmenty poprzednich odpowiedzi, które chcemy ponownie wykorzystać, a następnie kliknąć Reuse, a zostaną one dodane do wiersza poleceń Arii. Gdy już zbierzemy wszystkie potrzebne elementy, możemy wpisać nową komendę, która uwzględni wybrane elementy.

Załóżmy, że używamy Arii do burzy mózgów na temat wyprawy do Królestwa Bhutanu. Możemy wybrać kilka otrzymanych propozycji i poprosić AI o stworzenie np. planu podróży dla dwojga o tematyce historycznej i to z międzylądowaniem w Nowym Delhi

– podają przykład twórcy Opery.

Rephrase to z kolei opcja dla tych, którzy na przykład pisząc na blogu, chcą się wspomagać sztuczną inteligencją. Nowa funkcja podsuwa podpowiedzi, które pozwalają przeredagować konkretny fragment. Otrzymawszy polecenie, większość botów AI zmieni cały artykuł. Aria ma działać inaczej, ponieważ pozwala na wprowadzenie poprawek w wybranych przez nas fragmentach – wystarczy je zaznaczyć i kliknąć Rephrase (Przeformułuj).

Następne nowe narzędzie o nazwie Highlighter (podkreślacz) pozwala zaznaczyć wybrane fragmenty, podkreślając je niczym w książce albo notatniku.

Aria w Operze napisze wszystko za ciebie

Generatywna sztuczna inteligencja w Operze daje dostęp do większej liczby takich funkcji. Wystarczy kliknąć w umieszczoną obok wiersza poleceń Arii ikonę Magicznego długopisu (Magic pen). Uruchomi to specjalną funkcję Aria Compose. Niezależnie od tego, czy jest to wpis na blogu, post do mediów społecznościowych, ważny e-mail, prezentacja lub przemówienie wystarczy, że:

w sekcji TASK (ZADANIE) wybierzemy rodzaj treści , którą chcemy stworzyć,

, którą chcemy stworzyć, podamy temat i w kilku słowach doprecyzujemy go w polu OPIS,

i w kilku słowach doprecyzujemy go w polu OPIS, wybierzemy długość i ton: formalny, nieformalny, neutralny, akademicki, biznesowy lub satyryczny.

Tekst będzie gotowy w kilka sekund i nie trzeba się będzie trudzić, wymyślając polecenia dla AI.

Od teraz można też wytrenować Arię, żeby zaczęła pisać w naszym stylu. Aby to zrobić, musimy dostarczyć jej kilka próbek naszych tekstów. Wystarczy kliknąć ikonę Magicznego pióra (Magic pen) tuż obok wiersza polecenia, a następnie przejść do opcji Określ mój styl (Define my style), gdzie zostaniemy poproszeni o dostarczenie próbek tekstu w formalnym, neutralnym i nieformalnym tonie. Od tego momentu Aria będzie w stanie wygenerować komunikaty napisane naszym stylem.

Aria to darmowe rozwiązanie oparte na technologii GPT połączoną z aktualnymi informacjami z sieci. Można z niej korzystać w przeglądarce Opera One i Operze GX.

