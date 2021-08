Netflix na tronie? Disney+ ma szansę go z niego zrzucić

Największą platformą do oglądania filmów jest Netflix, jednak niewykluczona jest zmiana na tronie. Takie ambicje ma Disney+, który ma naprawdę dużą szansę na wysunięcie się na prowadzenie.

Gdzie Polacy najchętniej oglądają filmy? CDA, Netflix, HBO. Niestety na naszym rynku dalej nie chce się pojawić Disney+. Usługa zgodnie z dotychczasowymi doniesieniami ma pojawić się w naszym kraju w 2022. Nie zmienia to jednak faktu, że Disney+ radzi sobie doskonale. Już wcześniej informowaliśmy, że Disney+ osiągnął pięcioletni cel w osiem miesięcy. Obecnie z usługi korzysta 116 milionów osób, co po raz kolejny okazało się lepszym wynikiem niż przewidywano.

To jednak nadal o 90 milionów użytkowników mniej niż ma Netflix. Analityk Mark Zygutowicz twierdzi jednak, że do końca roku przewaga ta zmaleje do 70 milionów. W ciągu pięciu lat to Disney+ wysunie się na prowadzenie. Jeśli dodamy wszystkie inne usługi Disneya, to wyjdą nam jednak aż 174 miliony osób. To dzięki Hulu i ESPN. Na pewno Disney+ ma o wiele większe wzrosty niż Netflix. W ciągu ostatniego kwartału Netflix zdobył 1,5 miliona nowych użytkowników. W tym samym czasie konkurencyjny Disney+ skusił aż 12,4 miliona nowych użytkowników. Największym rynkiem dla platform SVOD pozostaje USA. Z 209 milionów użytkowników Netfliksa aż 74 miliony to USA i Kanada.

Źródło zdjęć: Disney

Źródło tekstu: cnbc, phonearena, wł

Źródło zdjęć: Disney

Źródło tekstu: cnbc, phonearena, wł