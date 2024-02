Zaktualizuj mObywatel. Więcej już nie zapytasz, dlaczego

mObywatel ciągle się zmienia, obrasta w funkcje, a użytkownikom coraz trudniej się w tym wszystkim połapać. Zapowiedziane dziś usprawnienie w apce nie jest zbyt wielkie, ale stanowi remedium na te problemy.

Ministerstwo Cyfryzacji kontynuuje rozwój rządowej aplikacji mObywatel, a w planach są kolejne dokumenty i możliwości ich zastosowań. Dziś twórcy apki poinformowali o niewielkim, ale przydatnym usprawnieniu. Chodzi o funkcję „Co zmieniło się w aplikacji?”.

Na czym to polega? Gdy użytkownik mObywatela zaloguje się do aplikacji pierwszy raz po jej aktualizacji, zobaczy informacje o ostatnich zmianach, np. nowej usłudze lub dokumencie. To pozwoli w pełni korzystać z możliwości aplikacji. Z zapowiedzi wynika, że poza nazwą każdej dodanej funkcji na ekranie startowym pojawi się też jej krótki opis.

Nowość! Funkcja Co zmieniło się w aplikacji? 🚀

Na czym polega? Jeśli zalogujesz się do mObywatela 2.0 pierwszy raz po jego aktualizacji, zobaczysz informacje o najnowszych zmianach, np. nowej usłudze lub dokumencie. Dzięki temu w pełni skorzystasz z możliwości aplikacji! pic.twitter.com/lsHy9dxv4M — mObywatel 2.0 (@mObywatelGOV) February 29, 2024

Takie komunikaty wyświetlają się w co drugiej aplikacji mobilnej, więc sama w sobie funkcja nie jest czymś wyjątkowym. Co innego jednak, gdy deweloper jednej z setek aplikacji podaje w changelogu, że na przykład poprawił drobne błędy albo dodał niewielką funkcję w zakamarkach menu, a co innego, gdy w rządowym cyfrowym portfelu, jakim jest mObywatel, zadebiutuje nowy dokument, którym będzie się można posługiwać w urzędach czy we wszelkich kontaktach z administracją publiczną. Takie zmiany warto znać na bieżąco.

mObywatel: nadchodzi poprawka na błąd logowania

Twórcy mObywatela napisali też na platformie X, że wkrótce naprawią poważny błąd dotyczący komunikatu „Logowanie biometryczne zostało wyłączone”. Chodzi o sytuację, gdy po ponownym włączeniu aplikacji trzeba na nowo aktywować funkcję logowania biometrycznego wraz z nowym PIN-em. Wielu użytkowników narzeka na ten problem, odczuwają to zwłaszcza posiadacze iPhone’ów.

Twórcy mObywatela poinformowali, że pracują nad rozwiązaniem tego problemu.

Mamy nadzieję, że nie będzie się on pojawiał od najnowszej wersji aplikacji, czyli 4.27

– podali na platformie X.

I o tym użytkownicy zapewne też dowiedzą się dzięki nowym powiadomieniom o zmianach.

Zobacz: Play sięga po mObywatel. To pierwszy taki operator w Polsce

Zobacz: Poseł KO: mObywatel mógłby zmniejszyć liczbę badań u lekarza

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Opracowanie własne