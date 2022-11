mObywatel z nowymi funkcjami. Możesz dostać 1500 zł

Rządowa aplikacja mObywatel nieustannie się rozwija. W najbliższych dniach pojawi się w niej kilka nowości dotyczących ogrzewania domów, m.in. będzie można złożyć wniosek o dofinansowanie.

Smartfonowy portfel na dokumenty, czyli rządowa aplikacja mObywatel, od pierwszego grudnia zostanie wzbogacony od dwa nowe wnioski:

o dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych,

dla gospodarstw domowych, o preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych.

Będzie je także można wypełnić bezpośrednio na stronie cieplo.gov.pl.

„Od teraz w aplikacji #mObywatel można online załatwić sprawy związane z zakupem opału czy kwestiami energii. Dzięki łatwemu porównaniu ofert możemy zaoszczędzić czas na wypełnianie wniosków w urzędach” - Minister @jciesz podczas konferencji @CyfryzacjaKPRM. pic.twitter.com/j6OUQb9pHb — NASK (@NASK_pl) November 25, 2022

Pierwszy z wniosków, o dodatek elektryczny, pozwala ubiegać się o dodatek za prąd w wysokości 1000 lub nawet 1500 zł. Rządowa dopłata przyznawana będzie gospodarstwom domowym, które do ogrzewania wykorzystują głównie energię elektryczną, a więc stosują np. pompy ciepła czy bojlery. Wcześniej jednak trzeba dom ogrzewany w ten sposób zgłosić do ewidencji CEEB.

Drugi wniosek, dostępny w aplikacji mObywatel, o preferencyjny zakup węgla, skierowany jest do mieszkańców gospodarstw domowych, w których do ogrzewania wykorzystuje się węgiel. Wniosek pozwala kupić to paliwo o preferencyjnej cenie nie większej niż 2000 zł. W tym przypadku wnioskodawca musi być uprawniony do otrzymania dodatku węglowego.

Od dziś sprawy związane z zakupem opału czy kwestiami energii, będziemy mogli załatwić online. Uruchamiamy kolejne usługi, aplikacja #mObywatel staje się aplikacją transakcyjną. To duży krok do przodu

– powiedział podczas konferencji w KPRM minister Janusz Cieszyński.

To jednak nie koniec usprawnień. mObywatel oraz strona cieplo.gov.pl pozwolą sprawdzić ceny opału, wyszukać punkty sprzedaży i skontaktować się ze sprzedawcą, a także dołączyć jako dostawca. Te funkcje wdrażane są już od dzisiaj.

W mObywatelu można też składać wnioski o dodatek do źródła ciepła (do 30 listopada 2002 r.) i złożyć oświadczenie dotyczące zwiększenia limitu na energię elektryczną (do 29 czerwca 2023 r.).

Źródło zdjęć: Cyfryzacja KPRM