Mapy Google z nowością. Kierowcy polubią ją na dłuższych trasach

Nowości w Mapach Google pojawiają się już niemal co kilka dni. Teraz doszła nowa, która pozwala w łatwiejszy sposób odkryć ciekawe miejsca na wyznaczonej trasie podczas nawigacji.

Dalsza część tekstu pod wideo

„Odkrywaj wzdłuż swojej trasy” to nowa funkcja Map Google, która pokazuje spersonalizowane sugestie dotyczące lokalnych atrakcji i ważnych miejsc na trasie przejazdu. Dzięki tym propozycjom można zaoszczędzić czas podczas planowania podróży. Nowość jest jak asystent, który ułatwi odnajdywanie najlepszych miejsc na przerwę w podróży.

Jak ma to działać w praktyce? Jeżeli kierowca zaplanował podróż z punktu A do punktu B, ale chce po drodze przystanąć na krótki odpoczynek, coś zjeść albo zobaczyć jakąś lokalną atrakcję, na przykład punkt widokowy, to Mapa Google umożliwi szybkie odnalezienie takich miejsc – kierowca nie będzie musiał robić tego ręcznie. Dotąd trzeba było przeszukiwać poszczególne kategorie samodzielnie, wybierając spośród wszystkich dostępnych punktów POI. Teraz jednak powinno być łatwiej, bo nowe narzędzie za nas znajdzie najciekawsze miejsca.

Żeby skorzystać z nowej funkcji, trzeba otworzyć Mapy Google i wybrać cel podróży. Po naciśnięciu przycisku „Trasa” należy wybrać opcję „Dodaj przystanki”. Mapa wyświetli wtedy znaczniki z interesującymi punktami na trasie, na przykład najwyżej ocenianymi restauracjami czy ciekawymi zabytkami. Po kliknięciu wyświetlą się dodatkowe informacje o tym miejscu, można je też stamtąd dodać do swojej trasy. Sugestie ciekawych miejsc na przystanki pojawią się także po przewinięciu ekranu na dół, gdzie można je przeglądać w osobnych kategoriach.

Nowość jest już dostępna dla części użytkowników Androida i iOS. Najprawdopodobniej nie jest dostarczana wraz z najnowszą wersją aplikacji, tylko po stronie serwera tak jak w przypadku wielu innych nowości w Mapach. Polscy użytkownicy mogą jej jeszcze nie widzieć.

Zobacz: Masz Mapy Google? To masz też nowy problem

Zobacz: Mapy Google z nowościami. 5 dodatkowych opcji do wyboru i mały bonus

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Google

Źródło tekstu: Google