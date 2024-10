Lidl od 28 października będzie kasował konta? Nowe zasady

Usunięcie konta za złamanie punktu w regulaminie? Lidl od 28 października wprowadza nowe zasady odnośnie dzielenia się promocjami. Warto zapoznać się z tym, co się zmieniło.

Lidl poinformował mailowo swoich użytkowników aplikacji zakupowej, o zmianie regulaminu. Zmiany wejdą w życie 28 października. Jeden z nowych zapisów dotyczy dzielenia się promocjami. Niestety, złamanie tego punktu regulaminu, może skutkować usunięciem konta.

Do szeregu zapisów w regulaminie, dodano zapis o możliwości usunięcia konta użytkownika. Oczywiście będzie to miało miejsce jedynie wtedy, kiedy dojdzie do "uzasadnionego podejrzenia naruszenia regulaminu". O co dokładnie chodzi?

Dzielenie się promocjami może skutkować usunięciem konta

Uslugodawca może ze skutkiem natychmiastowym rozwiązać umowę z Użytkownikiem z ważnych przyczyn.

- czytamy w nowym regulaminie Lidl Plus.

Wszystkie przyczyny są dokładnie opisane w regulaminie. Najważniejsza wydaje się być zasada, odnosząca się do popularnego procederu dzielenia się promocjami. Za jej złamanie, grozi usunięcie konta.

Przekazanie przez Użytkownika - pod jakimkolwiek tytułem prawnym - innemu użytkownikowi kuponu uprawniającego do przyznania rabatu lub uczestniczenia w akcji, lub promocji za pośrednictwem Usługi, który został przypisany wyłącznie do Konta danego Użytkownika;

- mówi nowy regulamin Lidla.

Lidl tym sposobem, chce raz na zawsze, ukrócić przekazywanie kuponów między użytkownikami.

W ten sposób chce zapobiec działalności tzw. złodziei rabatów - oszustów, którzy wykorzystują dane innych osób, aby przejąć ich promocje i kupić jeszcze więcej produktów po obniżonych cenach.

