NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti w pierwszych w sklepach

Wczoraj pojawiły się informacje o tym, że NVIDIA w przypadku kart graficznych GeForce RTX 5060 i GeForce RTX 5060 Ti planuje utrzymać te same ceny co w poprzedniej generacji. Oznaczałoby więc to 299 oraz 399 i 499 (8/16 GB) dolarów. Biorąc pod uwagę aktualny kurs USD oraz polski VAT jest to kolejno około 1449, 1949 i 2049 złotych.