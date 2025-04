Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti mają być tanie

Na początku tego roku na rynku debiutowała rodzina NVIDIA Blackwell, a do tej pory do sprzedaży trafiły modele GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5080 oraz GeForce RTX 5070 Ti i RTX 5070. Chociaż to bardzo wydajne karty graficzne, to ich dostępność nadal pozostaje słaba, a ceny bardzo wysokie. Wielu konsumentów czeka więc na tańsze propozycje, GeForce RTX 5060 Ti i RTX 5060, czyli najpopularniejszy segment wśród graczy.

GeForce RTX 5060 zadebiutuje później - w maju

A tak się składa, że na chińskim forum Board Channels, które zrzesza wiele osób związanych z producentami sprzętu PC, pojawiły się nowe informacje. Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti oraz RTX 5060 zaprezentowane zostaną już 15 kwietnia, a sklepowy debiut mocniejszego wariantu w dwóch wersjach (8 i 16 GB) nastąpi dzień później - 16 kwietnia.

Dokładne sugerowane ceny nadal pozostają nieznane, ale mają być podobno takie same lub zbliżone do poprzedniej generacji. Oznaczałoby to więc 399 dolarów za GeForce RTX 5060 Ti 8 GB oraz 499 dolarów za GeForce RTX 5060 Ti 16 GB. Biorąc pod uwagę aktualny kurs USD oraz dodając polski VAT jest to kolejno 1949 i 2049 złotych. Oczywiście przy założeniu dobrej dostępności w sklepach. Brak jest szczegółów o GeForce RTX 5060.