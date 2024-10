Biedronka ma kozacki sprzęt na zimę. Trochę szok, że to promocja, a nie błąd w gazetce

Biedronka nie zapomina o kierowcach, zwłaszcza teraz - u progu zimy. Właśnie przeceniła swój wielki hit, który powinien mieć każdy właściciel samochodu. Dzięki temu będzie bardziej bezpieczny.

Jeśli jesteś kierowcą, to wiesz, że zdarzają się różne sytuacje. Może tak się zdarzyć, że w twoim samochodzie rozładuje się akumulator. W takiej sytuacji lepiej, abyś miał pod ręką urządzenie rozruchowe. Wtedy nawet najbardziej sroga zima nie będzie ci straszna! Biedronka proponuje ten praktyczny sprzęt w cenie 189 złotych (regularna cena 269 złotych). Promocja obowiązuje w dniach 20 października - 1 listopada. Urządzenie rozruchowe zakupisz na stronie Biedronka Home.

Jump starter 3 w 1 Sena Prowerk, 8000 mAh

To niezwykle praktyczne urządzenie, łączące w sobie funkcje rozrusznika samochodowego, powerbanku oraz latarki LED. Dzięki stosunkowo niewielkim rozmiarom i niewielkiej wadze (zaledwie 0,4 kg) z łatwością mieści się w schowku samochodowym, plecaku czy torbie.

To małe urządzenie ma jednak wielką moc. Dzięki imponującemu prądowi rozruchu 400 A (z maksymalnym szczytem 800 A) bez trudu uruchomisz większość pojazdów z silnikami benzynowymi i diesla.

Ale to nie koniec, sprzet ten może służyć jako powerbank do ładowania Twojego smartfona, tabletu czy innych urządzeń elektronicznych. Wbudowany akumulator o pojemności 8000 mAh zapewnia wystarczającą energię do wielokrotnego naładowania urządzeń mobilnych.

Niezwykle przydatną funkcją jest także wbudowana latarka, która może okazać się niezbędna w wielu sytuacjach. Oferuje ona 3 tryby pracy: praca ciągła, SOS, miganie jednostajne.

urządzenie rozruchowe z powerbankiem i latarką LED

3 tryby pracy latarki: praca ciągła, SOS, miganie jednostajne

parametry wyjścia: USB 5 V / 2 A

parametry wejścia: 9 V DC 2 A, 18 W maks.

rozruch awaryjny 12 V – 400 A (800 A maks.)

wbudowany akumulator: 8000 mAh Li-lon

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Biedronka