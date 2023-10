Instagram zbiera dane z innych stron, ale może to zablokować

Możesz o tym nie wiedzieć, ale Instagram zbiera informacje na twój temat także z innych serwisów. Teraz możesz to zablokować.

Firma Meta wprowadziła nową funkcję na Instagramie, która od jakiegoś czasu była już dostępna na Facebooku. Każdy z nas może sprawdzić, jakie strony dzielą się informacjami na nasz temat z serwisem społecznościowym, i to zablokować.

Nowość na Instagramie

Nowa funkcja otrzymała nazwę "Activity Off-Meta Technologies" (wcześniej nazywała się Off-Facebook Activity). Dzięki niej każdy z nas może sprawdzić, z jakimi innymi stronami mamy włączoną integrację z Instagramem. Na tym jednak nie koniec, bo możemy to też wyłączyć i tym samym zablokować serwisowi dostęp do naszych danych.

Strony, które dzielą się informacjami z Instagramem, o ile wcześniej się na to zgodziliśmy, to między innymi Airbnb, Spotify czy też Nike. Serwis społecznościowy używa tych danych do oferowania nam ciekawszych postów oraz lepiej dopasowanych reklam. Jeśli tego nie chcesz, to możesz to wyłączyć.

Poza tym Meta pozwala teraz jednocześnie pobrać wszystkie dane z naszych kont na Facebooku i Instagramie, w tym między innymi pełen zestaw zdjęć.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: wichayada suwanachun / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PCMag